Форум
drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Серый волк: Ну как там атмосфера выборов? :lol: Серый, мои Деструктивные Силы - набрали более 180 членов Парламента... :lol:
27.05.19 11:59
drakon
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
таноми52: Гордиться бы стране такими, поддерживать, а не гнобить! Ханству, такие люди - не нужны... :lol: :-o :oops:
27.05.19 11:54
таноми52
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
Какие умные парнишки! Гордиться бы стране такими, поддерживать, а не гнобить!
27.05.19 11:51
drakon
Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
maxsaf: Чую пятой точкой, что и я в этом списке :-o :lol: Все мы - в нём. Даже если граждане Казахстана - в нём.В ДЕСТРУКТИВНЫХ СИЛАХ. Да не приеду я никогда... :-o
27.05.19 11:47
Vital
Трагедия в Караганде: мужчину задержали за установку батута
Не понятно кого задержали. Если билетера, тогда молодцы. Он че не видел какая погода и что опасно. Родители тоже не "умные".
27.05.19 11:47
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Игроманию и переутомление признали болезнями

27 мая 2019, 09:36 |  Общество

Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами, передает Тengrinews.kz

Фото © Depositphotos / DmitryPoch

Фото © Depositphotos / DmitryPoch

Новая версия МКБ была формально признана государствами в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая проходит в Женеве. Документ вступит в силу с 1 января 2022 года.

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми. Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

Ранее представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают "образовательными и терапевтическими" функциями.

В отдельный вид психических расстройств выделяется дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела, а также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела - психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

Также отдельный подраздел в проекте МКБ-11 отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. В десятой версии классификации переутомление рассматривалось как "фактор, влияющий на состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения". В новой классификации СЭВ помещен в раздел "Проблемы, связанные с занятостью или отсутствием занятости" и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой.

О том, как влияет игромания на костанайцев, "НГ" писала здесь:

Ставки сделаны - жизни больше нет!
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
27.05.19 11:48 Приговор в отношении обвиняемого в получении взятки председателя районного суда огласили в Костанае
27.05.19 10:48 Учеба на Западе, работа в Японии, арест в Нур-Султане - история двух братьев из Костаная
27.05.19 10:08 Личность мужчины, труп которого был найден на остановке «Радуга» в Костанае, установила полиция
26.05.19 20:19 "Астана" упустила победу над "Окжетпесом", а "Кайсар" проиграл "Жетысу"
26.05.19 18:06 Воспитанник "Тобола" забил в КПЛ через четыре минуты после дебюта и принес победу над "Таразом"
26.05.19 16:16 Воссоздано лицо человека, жившего 1300 лет назад
26.05.19 15:54 Трагедия в Караганде: мужчину задержали за установку батута
26.05.19 13:19 Зеленский пришел на "Лигу смеха" и задорно потанцевал на сцене
26.05.19 12:02 Аким Шымкента обиделся на комментаторов в соцсетях
26.05.19 09:59 Николай ВОРОНИН: Нелепая страна

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 221
Пользователей: 2
Всего: 223

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх