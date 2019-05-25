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Избирком: Агитация в день тишины запрещена не только кандидатам, но и пользователям соцсетей

25 мая 2019, 08:36 |  Государство

Если в публикации усматривается явная агитация, автора могут привлечь к административной ответственности, передает Informburo.kz.

Любая агитационная деятельность в день тишины перед выборами президента считается незаконной. При этом за агитацию 8 июня к ответственности могут привлечь не только штабы кандидатов, но и обычных граждан за посты в социальных сетях, предупредили в алматинском избиркоме.

"Это спорный вопрос. Закон о СМИ распространяется на соцсети. Запрещать писать что-либо в социальных сетях мы не можем. Однако если человек намеренно пытается нарушить законодательство о выборах, если в его публикации усматривается явная агитация, его могут привлечь к ответственности как физическое лицо. Также сам кандидат, за которого незаконно агитируют, может привлечь автора поста за дискредитацию его кампании", – пояснила председатель территориальной избирательной комиссии Алматы Жанна Асанова.

Как нарушение законодательства могут трактовать и агитационные публикации в соцсетях, источник финансирования которых неизвестен, отметила глава комиссии.

22 мая штаб кандидата в президенты Амиржана Косанова обратился к избирателям с просьбой удалить со своих страниц мемы, оскорбляющие других кандидатов, и не развешивать на улицах самодельные плакаты.

По словам Жанны Асановой, предупреждений штабу Косанова избирательная комиссия не выносила. Но все агитационные материалы должны быть оплачены из избирательного фонда или из бюджета кандидата. Полноценно обработанные материалы (в том числе и в соцсетях) без выходных данных, оплаченные анонимно либо нерезидентами Казахстана, являются нарушением законодательства.

На сегодняшний день в Алматы 1 300 792 избирателя. Город уже традиционно является аутсайдером по явке избирателей на выборы. Территориальная комиссия делает всё, чтобы 9 июня алматинцы пришли на участки, которых в городе будет 554.

С 25 мая все избирательные участки будут готовы принять граждан, чтобы те могли заранее проверить себя в списках и задать интересующие вопросы. Границы участков изменились, так что даже если избиратель всю жизнь голосовал в одном месте, стоит перепроверить информацию Сделать это можно по ИИН на сайтах акимата и общественной приёмной Алматы.

Для тех, кто не найдёт себя в списке в день выборов, на участках будут работать сотрудники ЦОНа. Прямо там можно будет получить адресную справку, на основании которой избирателя добавят в список. Причины отсутствия избирателя в списке также можно будет выяснить в контакт-центре по номеру: +7 (727) 224-22-22.

Если избиратель станет свидетелем нарушения, он может обратиться в прокуратуру. Контакты правоохранительных органов будут размещены на информационных стендах на участках. День выборов является рабочим и для судов. Суд в этот день принимает решение немедленно, оно является окончательным и обжалованию не подлежит.

В избирательной комиссии также сообщили, что на всех избирательных участках создадут все условия для людей с ограниченными возможностями. Этого требует закон.

"В Казахстане голосовать – право, а не обязанность. Но призываем каждого жителя прийти и отдать свой голос 9 июня", – заключила председатель алматинского избиркома Жанна Асанова.
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