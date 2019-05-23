«Вся борьба еще впереди» - тренеры "Кайсара" и "Тобола" прокомментировали первый матч полуфинала Кубка РК

Первый полуфинальный матч Кубка РК по футболу между "Тоболом" и кызылординским "Кайсаром" прошел в Костанае вечером 22 мая. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Автором единственного гола стал Максим Федин.

Ответный матч команды проведут в Кызылорде 19-го июня.

- Сегодня две хорошие команды показали хороший футбол, - отметил на пресс-конференции главный тренер ФК «Кайсар» Стойчо МЛАДЕНОВ. - Один миг невнимания с нашей стороны - и Федин забил. Это пригодится "Тоболу" в следующей игре. У нас есть время, подготовимся. Конечно, чуть-чуть тяжелое поле. Но этот факт не настолько значим, чтобы думать, что он повлиял на нашу игру. В процессе игры мы хотели поменять систему игры и поменяли ее в конце. И там у нас был такой момент, что мы могли забить, но момент был неудачным. Тактических ошибок не было. У нас команда дисциплинированная. Необычным для нас был только брак в передаче мяча. Это единственное, что было в негативном отношении.

- Поздравляю наших игроков с игрой в целом и заслуженной победой, на мой взгляд, - сказал главный тренер ФК «Тобол» Валерий ГАЗЗАЕВ. - Особенно второй тайм играли с очень большим преимуществом территориальным и во владении мячом. Создали очень большое количество подходов, моментов. Единственное - есть небольшое разочарование тем, что нужно было забивать еще один гол. А так играли с очень хорошей командой, организованной командой, «Кайсар» не просто так находится в верхней части турнирной таблицы. Поэтому вся борьба за выход в финал Кубка Казахстана еще впереди. Но очень важно, что мы сегодня победили и сыграли достаточно надежно в обороне.

- Каким был ваш психологический настрой, учитывая, что в рамках Премьер-лиги прошлая игра с «Кайсаром» закончилась со счетом 5:1?

- То, что было, то прошло. Мы этот счет 5:1 уже не вспоминаем. Да, проиграли, да, была провальная игра. Ну ничего страшного, двигаемся вперед. Команда и на матч с «Атырау» вышла очень хорошо и заряженно. Мы каждую игру стараемся выходить и играть на победу - что в чемпионате, что в кубке.

- Вы уже комментировали, но все же. По поводу информации о переговорах насчет вашего возможного перехода в «Кайрат» - поступало ли предложение от алматинского клуба?

- Да, я уже комментировал. Я вообще, честно говоря, не могу понять откуда взялась эта информация. Я душой и сердцем сегодня с «Тоболом». И вообще ни с кем не вел и не веду абсолютно никаких переговоров! Это было бы неправильно. У нас прекрасная команда! У нас прекрасный коллектив! Мы делаем все, чтобы отблагодарить нашего акима, который создает прекрасные условия, большое внимание уделяет команде. Мы стараемся отблагодарить своими результатами и хорошей игрой. Поэтому, что касается «Кайрата», здесь комментировать даже нечего.

- Перевод Канкавы в опорную зону - это желание не пропустить в сегодняшнем матче?

- Ни в коем случае. Канкава в созидательной фазе смотрелся достаточно неплохо. Это в первую очередь. А во-вторых, мы всегда исходим из определенных нюансов игры соперника. Сегодня мы посчитали, что Канкава будет полезен в этой игре именно в опорной зоне. Слава богу, повреждение Клещенко оказалось несерьезным, поэтому на матче с «Атырау» мы дали ему возможность восстановиться. Мы целенаправленно готовили его к этой игре. Травма Ники Квеквескири тоже оказалась достаточно несерьезной.