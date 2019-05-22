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Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"
22 мая 2019, 21:01 | Спорт
В Костанай состоялся первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу, в котором "Тобол" одержал победу над кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 73-й минуте стал полузащитник сборной Казахстана Максим Федин.
Ответный матч команды проведут в Кызылорде 19-го июня.
Напомним, в другом полуфинальном противостоянии "Ордабасы" и "Атырау" сыграли вничью со счетом 1:1.
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