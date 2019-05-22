В Костанай состоялся первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу, в котором "Тобол" одержал победу над кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 73-й минуте стал полузащитник сборной Казахстана Максим Федин.

Ответный матч команды проведут в Кызылорде 19-го июня.

Напомним, в другом полуфинальном противостоянии "Ордабасы" и "Атырау" сыграли вничью со счетом 1:1.