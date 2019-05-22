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drakon
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Азамат Лисов: Излечит только массовые суды и показательные казни Через - повешенья, на главных Площадях... :lol: :oops: В КОстанае, на Красной площади... ;-) :-o :oops:
22.05.19 22:23
drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff: видать соскучились земляки :-) Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже, с этими номерами ездят... :lol: :-P
22.05.19 22:19
seroff
174 регион, езжу как хочу или как могу
так сегодня такие и встретились крузак и десятка пушкина-алтынсарина 174 регион видать соскучились земляки :-)
22.05.19 21:41
Азамат Лисов
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Если судьи (как я слышал имеющие достойную зартплату) проворачивают такие дела, то взяточничество увеличением зарплаты не излечить! Этим только увеличат аппетит и расценки. Излечит только массовые...
22.05.19 21:22
Сыкымы
Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
По ст. 610 ч.1 КоАП РК суд постановил признать Абдираша виновным и назначить взыскание в виде штрафа в размере 20 МРП (сейчас - 50 500 тенге). Максимум - до конца лета, а то и раньше...
22.05.19 20:39
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Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"

22 мая 2019, 21:01 |  Спорт

В Костанай состоялся первый полуфинальный матч Кубка Казахстана по футболу, в котором "Тобол" одержал победу над кызылординским "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором единственного гола на 73-й минуте стал полузащитник сборной Казахстана Максим Федин.

Ответный матч команды проведут в Кызылорде 19-го июня.

Напомним, в другом полуфинальном противостоянии "Ордабасы" и "Атырау" сыграли вничью со счетом 1:1. 
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