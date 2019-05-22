Заморозки, потом потепление - о погоде в Костанайской области до конца этой недели

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня, 23-25 мая, будет дождливо. Причем в пятницу и субботу дожди с грозами и градом пройдут по всей территории области. Лишь в последний день недели осадков не ожидается.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ



Температура воздуха во второй половине недели будет колебаться в довольно широких пределах.

- В четверг, 23 мая, ночных заморозков не ожидается, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Татьяна КОСЕНКО. - Термометры покажут от 0 до +5, местами +8 °С. Днем температура поднимется до 15-20, местами до 23 градусов тепла. В Костанае прогнозируем 17-18 градусов выше нуля. В пятницу и субботу, 24-25 мая, по ночам будет от 2 до 7 градусов тепла. А вот дневные температуры будут отличаться. Если в пятницу ждем 18-23, местами даже 26 градусов тепла, то в субботу опять придется одеваться потеплее: столбики термометров не поднимутся выше 10-12 градусов. Ночью с субботы на воскресенье и с воскресенья на понедельник местами ожидаются заморозки до -2 °С. И даже там, где заморозков не случится, ночи будут холодные - от 0 до 5 градусов выше нуля. Но уже день 26 мая станет теплым, прогнозируемая температура составит 23-25 градусов. И в последующие дни на территории области начнется потепление.

Ветер во второй половине недели будет менять направление с юго-западного на северо-западное. Скорость его будет переменчива - от 9-14 м/с, периодически усиливаться до 15-20 м/с. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются в пятницу - до 25 м/с.