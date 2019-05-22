«Государство просто так денег не дает» - предприниматели Костанайской области рассказали, как им помогают гранты ЕБРР

Встреча с представителями Европейского банка реконструкции и развития прошла сегодня, 22 мая, в формате делового завтрака. На нее пригласили предпринимателей, которые получили финансовую и нефинансовую поддержку от ЕБРР.

- Цель сегодняшней встречи - продемонстрировать промежуточные результаты нашей деятельности. Мы являемся операторами по четвертому направлению госпрограммы ДКБ (Дорожная карта бизнеса), - сообщила специалист по проектам ЕБРР Анастасия МАЛИНОВСКАЯ. - Программа выделяет гранты для компаний малого и среднего бизнеса, в которых численность работников не превышает 250 человек и которые действуют на рынке минимум 2 года. Гранты выделяются на консультационные проекты. Мы помогаем компаниям определить проблему, с которой они сталкиваются в своей деятельности.

С 2003 года за консультациями в Костанайской области обратилось около 260 компаний, которым представители ЕБРР помогли реализовать более 300 проектов. С некоторыми компаниями банк работает по несколько раз. Программы долгосрочные, обычно эксперты работают с местными компаниями на протяжении 1,5 лет, потому что одно дело - разработать проект, а другое - наладить его работу.

- Я специализируюсь на изготовлении фасадов из МДФ, очень долго использовал ручной труд, - рассказал индивидуальный предприниматель Азамат ИГЛИКОВ. - В связи с этим очень большая часть уходила в брак. Тогда я решил автоматизировать процесс изготовления фасадов из МДФ и ввести штрих-кодирование. Для этого потребовалось дорогое программное обеспечение. ЕБРР оплатил 50% расходов, которые мы потратили на специалиста, создавшего нам специальную компьютерную программу, чтобы процесс пошел.

Директор ТОО «Арасан Аква» Игорь ГЕННИЙ сообщил, что ЕБРР помог его компании с обучением персонала, расширением рынка сбыта продукции и в целом с формированием системы продаж.

- Благодаря консультантам, половину расходов на которых покрыл ЕБРР, наши продажи выросли на 10% в годе даже в условиях агрессивной среды, - отметил он. - Нам очень сложно конкурировать с транснациональными компаниями - такими, как «Эфес», «Карлсберг», «Кока-Кола» и «Пепси-Кола», у которых по 150-200 заводов и опыт работ более 100 лет. Мы, к примеру, на производство качественного тархуна потратили около года, чтобы устроили цвет, запах, аромат.

Большинство предпринимателей критиковали ярмарки вакансий, на которых очень сложно подобрать кадры. И сделали вывод: нынешняя молодежь боится брать на себя ответственность, рисковать и в целом находится в зоне комфорта, отсюда - большие проблемы с кадрами.

Заместитель руководителя управления предпринимательства области Роза ГОРЯНАЯ пояснила, что ЕБРР работает в 33 странах мира.

- За рубежом очень удивляются, когда узнают, какие огромные суммы правительство Казахстана тратит на развитие бизнеса, - она. - И при этом предприниматели остаются слабо информированы о наших программах, поэтому хотелось бы, чтобы больше бизнесменов о них знали и пользовались ими.

- «Наша Газета» является частным независимым изданием. Мы можем к вам обратиться, к примеру, за консультацией по ребрендингу или по улучшению продажи газет? - спросила представителя ЕБРР корреспондент «НГ».

- Конечно, можете, - ответила Малиновская. - Мы можем посмотреть на структуру продаж, на маркетинговую стратегию в целом, посмотреть, как работают ваши конкуренты, на тенденции, привлечь консультантов из-за рубежа и вместе с вами они выстроят вашу новую маркетинговую стратегию. Консультанты работают платно, а мы возвращаем 50% от суммы, которую на их услуги тратит компания. Если речь идет о международных экспертах или советниках, мы возмещаем до 86% средств. Это программа работает с 2001 года. Раньше нашими донорами были японское правительство и правительство США. С 2013 года нашим основным донором стало правительство РК. И деньги правительства, которые мы раздаем бизнесу, это деньги, направленные на развитие предпринимательства. Ваша проблема решаема посредством консалтинга, и у нас есть успешные проекты, когда мы работали с печатными изданиями Казахстана, и есть консультанты, которые могут эти задачи решать.