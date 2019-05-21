Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме казахстанско-российской молодежи в Костанае

Форум проходит в недавно построенном Дворце молодежи в микрорайоне Юбилейный. Свою работу он начал вчера, 20 мая.

Более тысячи молодых людей из регионов Казахстана и России приехали в Костанай, чтобы обменяться опытом волонтерства.

Во время открытия мероприятия молодых людей приветствовали аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и министр информации и общестаенного развития Даурен Абаев.

Сегодня молодежь приветствовал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, находящийся с виэитом в Костанайской области.

Глава государства начал свое выступление с заявления, что еще будучи заместителем Генсека ООН поддерживал международное волонтерское движение. Перефразировав известного рок-певца Виктора Цоя, он сказал:

- Волонтерство - дело молодых, лекарство против морщин.

По его мнению, волонтерами не могут быть "люди с нечистой душой".

Токаев поддержал предложение участницы форума Веры Ким обьявить 2020 год Годом волонтеров. Президент сообщил, что он поручил подготовить список наиболее активных людей, которые войдут в реестр, дающий им гарантию занимать должности на госслужбе. В этом списке должны быть и волонтеры.

Отдельное место в своем выступлении он посвятил развитию отношений с Россией.

- Россия - это наш вечный добрый сосед, - отметил Токаев. - Нас объединяет желание делать добро, жить вместе, быть вечными друзьями.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА