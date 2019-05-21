Касым-Жомарт Токаев выступил на форуме казахстанско-российской молодежи в Костанае
Евгений ШИБАРШИН
Форум проходит в недавно построенном Дворце молодежи в микрорайоне Юбилейный. Свою работу он начал вчера, 20 мая.
Более тысячи молодых людей из регионов Казахстана и России приехали в Костанай, чтобы обменяться опытом волонтерства.
Во время открытия мероприятия молодых людей приветствовали аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и министр информации и общестаенного развития Даурен Абаев.
Сегодня молодежь приветствовал президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ, находящийся с виэитом в Костанайской области.
Глава государства начал свое выступление с заявления, что еще будучи заместителем Генсека ООН поддерживал международное волонтерское движение. Перефразировав известного рок-певца Виктора Цоя, он сказал:
- Волонтерство - дело молодых, лекарство против морщин.
По его мнению, волонтерами не могут быть "люди с нечистой душой".
Токаев поддержал предложение участницы форума Веры Ким обьявить 2020 год Годом волонтеров. Президент сообщил, что он поручил подготовить список наиболее активных людей, которые войдут в реестр, дающий им гарантию занимать должности на госслужбе. В этом списке должны быть и волонтеры.
Отдельное место в своем выступлении он посвятил развитию отношений с Россией.
- Россия - это наш вечный добрый сосед, - отметил Токаев. - Нас объединяет желание делать добро, жить вместе, быть вечными друзьями.
Фото Николая СОЛОВЬЕВА
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 1
Всего: 92
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Найти, закрасить и обезвредить
Новость в тему:tengrinews.kz
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?) Боюсь, что вышедший на балкон, уже никому ничего ответить не может. Как мне объясняли в один из визитов, - там снайперы натасканы...
Токаев прибыл в Костанайскую область
drakon: Насколько мне известно, аэропорт Костаная - не работает. Неужели на АН-24... Согласно данных яндекс-расписаний, до начала июня действующая ИВПП открыта, так как указаны рейсы Эйр Астаны....
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Змея Подколодная: а на балкон то кто нибудь выходил?) Я точно - нет... :lol: :oops:
Персона нон-грата: журналиста "НГ" не пустили на один из объектов в программе визита вип-гостя в Костанай
Свобода слова- основа демократии))) ПыСы. Граждане, а на балкон то кто нибудь выходил?)