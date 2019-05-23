Евгений ШИБАРШИН: Победит компромисс

Предвыборные обещания претендентов на высший пост в государстве обычно даются, исходя из кричащих нужд избирателей, а исполняются как получится. Поэтому определять свой выбор на основе предвыборных платформ всегда трудно.

Платформы всех семи кандидатов в президенты Казахстана отличаются друг от друга разве что степенью умеренности или радикальности мер. Да еще акцентами, которые они ставят, руководствуясь целями общественных организаций, выдвинувших их.

У выдвиженца от профсоюзов больше обещаний, связанных с трудовыми правами и льготами. Кандидат от партии «Ак жол» предлагает меры в интересах бизнеса. Представитель КНПК делает упор на идеологических вопросах и борьбе с бедностью, а кандидата от партии «Ауыл» больше беспокоят проблемы села.

Понятно, что такой подход вызван ориентацией на «своего» избирателя, но ведь в голосовании будут участвовать и другие категории граждан. Их вряд ли волнует «замена НДС на налог с продаж» или необходимость «восстановления Семипалатинской и Жезказганской областей».

Есть и другая крайность. Выдвиженец партии власти в свою программу включил предложения по всем основным направлениям политики государства, но что стоит обещание продолжить борьбу с коррупцией «вплоть до ее полного искоренения»? Куда выигрышнее звучит обещание кандидата от ОО «Ұлы дала қырандары» («Орлы Великой степи») ввести в Казахстане смертную казнь за коррупцию. Как и некоторые другие его предложения. Правда, среди них есть и такие, которые своей категоричностью могут оттолкнуть даже тех избирателей, которые обеими руками проголосовали бы за смертную казнь для мздоимцев.

Учитывая, что большинство кандидатов в президенты для казахстанцев являются личностями неизвестными, выбор на основании их программ будет очень трудным. Многие из обозначенных в них позиций явно невыполнимы. Но даже если некоторым из них придать хотя бы статус намерений, их содержание настолько уже замылилось, что ничего, кроме иронии, не вызывает. Особенно - обещание «обеспечить реальную поддержку развития бизнеса». Его уже столько лет «поддерживают» и каждый раз обещают еще «поддержать», но как-то плохо получается. А ведь там давно идут внутренние сложные процессы, присущие сугубо рыночным отношениям. Ими-то и нужно заниматься. Ни один кандидат этой темой не озаботился.

Зато нашлись желающие проводить политику декоммунизации, как и ввести запрет для кандидатов на госдолжности в случае незнания ими казахского языка.

Разные подходы и во внешней политике. Кандидаты от КНПК и «Нур Отана» обещают заниматься «экономической интеграцией с соседями» и «сохранением многовекторности», а выдвиженец ОО «Объединенное национал-патриотическое «Движение «Ұлт тағдыры» хочет взять курс на Евросоюз и укреплять связь с тюркским миром.

Такого рода отличия при общей заданности результатов голосования лишь «подпирают» легитимность выборов 9 июня. Дескать, избиратели имели возможность выбрать даже радикально настроенного кандидата, но большинство отдали голос человеку, который своей компромиссной программой объединяет нацию.