Форум
Добринцофф
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
директор пляжа: хотя причем тут другие районы, когда речь об Юбилейном... Вы знаете мне ваш "Юбилейный "вообще до одного места. С\У
23.05.19 10:10
директор пляжа
В микрорайоне Юбилейный озеро под домом?
Нытье, уважаемый, это : есть районы в которых по 30-40 лет асфальта нет и неизвестно когда будет. хотя причем тут другие районы, когда речь об Юбилейном... Далее, не совсем понимаю: там по-любому...
23.05.19 09:32
Йцукен
Николай ВОРОНИН: Мерило работы - результат
Недавно говорил об этом с другом, еще было бы хорошо чтобы чиновники могли лечиться только на территории РК, а их дети учились только тут. Вот тогда и увидим рост уровня образования и медицины.
23.05.19 09:16
drakon
Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
Азамат Лисов: Излечит только массовые суды и показательные казни Через - повешенья, на главных Площадях... :lol: :oops: В КОстанае, на Красной площади... ;-) :-o :oops:
22.05.19 22:23
drakon
174 регион, езжу как хочу или как могу
seroff: видать соскучились земляки :-) Земляки - КОстанайцы. Они ведь тоже, с этими номерами ездят... :lol: :-P
22.05.19 22:19
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Евгений ШИБАРШИН: Победит компромисс

«Различия в программах кандидатов лишь «подпирают» легитимность выборов 9 июня»
23 мая 2019, 08:45 |  Мнения

Предвыборные обещания претендентов на высший пост в государстве обычно даются, исходя из кричащих нужд избирателей, а исполняются как получится. Поэтому определять свой выбор на основе предвыборных платформ всегда трудно.

Платформы всех семи кандидатов в президенты Казахстана отличаются друг от друга разве что степенью умеренности или радикальности мер. Да еще акцентами, которые они ставят, руководствуясь целями общественных организаций, выдвинувших их.

У выдвиженца от профсоюзов больше обещаний, связанных с трудовыми правами и льготами. Кандидат от партии «Ак жол» предлагает меры в интересах бизнеса. Представитель КНПК делает упор на идеологических вопросах и борьбе с бедностью, а кандидата от партии «Ауыл» больше беспокоят проблемы села.

Понятно, что такой подход вызван ориентацией на «своего» избирателя, но ведь в голосовании будут участвовать и другие категории граждан. Их вряд ли волнует «замена НДС на налог с продаж» или необходимость «восстановления Семипалатинской и Жезказганской областей».

Есть и другая крайность. Выдвиженец партии власти в свою программу включил предложения по всем основным направлениям политики государства, но что стоит обещание продолжить борьбу с коррупцией «вплоть до ее полного искоренения»? Куда выигрышнее звучит обещание кандидата от ОО «Ұлы дала қырандары» («Орлы Великой степи») ввести в Казахстане смертную казнь за коррупцию. Как и некоторые другие его предложения. Правда, среди них есть и такие, которые своей категоричностью могут оттолкнуть даже тех избирателей, которые обеими руками проголосовали бы за смертную казнь для мздоимцев.

Учитывая, что большинство кандидатов в президенты для казахстанцев являются личностями неизвестными, выбор на основании их программ будет очень трудным. Многие из обозначенных в них позиций явно невыполнимы. Но даже если некоторым из них придать хотя бы статус намерений, их содержание настолько уже замылилось, что ничего, кроме иронии, не вызывает. Особенно - обещание «обеспечить реальную поддержку развития бизнеса». Его уже столько лет «поддерживают» и каждый раз обещают еще «поддержать», но как-то плохо получается. А ведь там давно идут внутренние сложные процессы, присущие сугубо рыночным отношениям. Ими-то и нужно заниматься. Ни один кандидат этой темой не озаботился.

Зато нашлись желающие проводить политику декоммунизации, как и ввести запрет для кандидатов на госдолжности в случае незнания ими казахского языка.

Разные подходы и во внешней политике. Кандидаты от КНПК и «Нур Отана» обещают заниматься «экономической интеграцией с соседями» и «сохранением многовекторности», а выдвиженец ОО «Объединенное национал-патриотическое «Движение «Ұлт тағдыры» хочет взять курс на Евросоюз и укреплять связь с тюркским миром.

Такого рода отличия при общей заданности результатов голосования лишь «подпирают» легитимность выборов 9 июня. Дескать, избиратели имели возможность выбрать даже радикально настроенного кандидата, но большинство отдали голос человеку, который своей компромиссной программой объединяет нацию.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.05.19 09:28 Монументально исчезающая красота: можно ли остановить процесс разрушения советских панно в Костанае?
22.05.19 21:01 Гол Федина принес "Тоболу" победу в первом полуфинальном матче Кубка Казахстана с "Кайсаром"
22.05.19 17:16 Заморозки, потом потепление - о погоде в Костанайской области до конца этой недели
22.05.19 16:24 До конца мая в Костанайской области закончат вакцинацию скота
22.05.19 15:59 «Государство просто так денег не дает» - предприниматели Костанайской области рассказали, как им помогают гранты ЕБРР
22.05.19 15:29 Как одно ДТП двух полицейских зацепило - участковый инспектор с. Боровское признан виновным в совершении ДТП
22.05.19 13:51 Обвиняемый в получении взятки экс-председатель районного суда выступил с последним словом в суде № 2 Костаная
22.05.19 13:05 Низкие штрафы для банков удивили депутатов
22.05.19 12:26 Завершение визита - Токаев осмотрел ситуационный центр iKomek в Костанае и наградил пятерых горожан
22.05.19 11:03 Нацкомпанию обвинили в покупке Instagram-подписчиков за бюджетные деньги

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 150
Пользователей: 2
Всего: 152

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх