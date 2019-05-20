Сильные осадки предсказывают синоптики в Костанае и области

В первой половине недели Костанайская область находится в ложбине циклона, ожидается заток холодных воздушных масс. Во вторник, 21 мая, синоптики предсказывают местами осадки, грозу, туман, вероятен град.

Фото Ксении РЕБИК

Предположительно ночью столбики термометров покажут 0...+5, местами заморозки до -3, а днём - плюс 10-15, местами 18 градусов.

- В Костанае днём ждут дождь, усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха предположительно будет в районе +1...+3, а днём +12...+14 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. - Вероятно дождь в областном центре продолжится и ночью в среду, 22 мая, и завершится только днём. Ночью температуру воздуха прогнозируем +1...+3, а днём +13...+15 градусов.

По области осадки и туман ожидаются в среду ночью. Столбики термометров покажут ночью 0...+5, местами -3, а днём - плюс 12-17, местами до 20 градусов.

Ветер в Костанайской области ожидают с северо-запада скоростью 9-14, местами 15-20 м/с.