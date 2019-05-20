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Victor Yang
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Гога: Вы за кого ?? Вот да! За красных или за белых? Или вообще, - за бандюков-зелёных? А? :lol: ;-)
20.05.19 17:37
Гога
16 млн тенге на нанесение разметки на основных улицах выделил бюджет Костаная
Валентин - Вы за кого ?? Кого защищаете ?
20.05.19 17:33
yudjin
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
Валентин: смотри что делают Victor Yang: А словами сыт не будешь. Поживём-увидем... как грили тоже в одном известном фильме.
20.05.19 17:24
Victor Yang
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... На то он и актер. А словами сыт не будешь.
20.05.19 17:21
Валентин
Инаугурация Владимира Зеленского: президент распустил Верховную раду
yudjin: Из речи, по крайней мере, слышны СВОИ простые, понятные слова с надеждой на улучшение ситуации... Не слушай что говорят, смотри что делают ©
20.05.19 17:17
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Сильные осадки предсказывают синоптики в Костанае и области

Георгий ГОВОРОВ

20 мая 2019, 15:42 |  Общество

В первой половине недели Костанайская область находится в ложбине циклона, ожидается заток холодных воздушных масс. Во вторник, 21 мая, синоптики предсказывают местами осадки, грозу, туман, вероятен град.

Фото Ксении РЕБИК

Предположительно ночью столбики термометров покажут 0...+5, местами заморозки до -3, а днём - плюс 10-15, местами 18 градусов.

- В Костанае днём ждут дождь, усиление ветра до 20 м/с. Ночью температура воздуха предположительно будет в районе +1...+3, а днём +12...+14 градусов, - рассказала "НГ" инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Эльмира КОНЫСБАЙ. -  Вероятно дождь в областном центре продолжится и ночью в среду, 22 мая, и завершится только днём. Ночью температуру воздуха прогнозируем +1...+3, а днём +13...+15 градусов.

По области осадки и туман ожидаются в среду ночью. Столбики термометров покажут ночью 0...+5, местами -3, а днём - плюс 12-17, местами до 20 градусов.

Ветер в Костанайской области ожидают с северо-запада скоростью 9-14, местами 15-20 м/с.
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