На 63% выросло производство полиэтиленовых пакетов в Казахстане
В то же время в стране планируется запретить их использование на законодательном уровне. Процесс будет проиходить поэтапно.
Согласно исследованиям EnergyProm, за январь–апрель 2019 года компании РК выпустили резиновых и пластмассовых изделий на 67,3 млрд тенге — на 16,4% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Основное производство в секторе сконцентрировано в трёх ключевых регионах: Алматы (17,9% от РК, 12 млрд тенге, +40,4% за год), Нур-Султане (15,6% от РК, 10,5 млрд тенге, +30,9% год-к-году) и Алматинской области (15,4% от РК, 10,3 млрд тенге; −7,3% за год).
В натуральном выражении наблюдается рост производства пластмассовых плит, листов и плёнки (на 15% за год), пластиковых дверей и окон (на 9,4%), предметов домашнего обихода из пластмасс (на 11,6%) и больше всего - полиэтиленовых пакетов и сумок - сразу на 63,3%.
В то же время Министерство энергетики Казахстана рассматривает вопрос поэтапного запрета реализации полиэтиленовых пакетов малой ёмкости в точках розничной торговли. Инициатива связана с вредом, наносимым этой продукцией окружающей среде и здоровью человека. Ограничение, а затем и полный запрет на пластиковые пакеты в стране будут введены после всесторонней и детальной проработки вопроса.
Кроме того, в этом году в республике реализован ряд проектов, способствующих улучшению экологии. В январе 2019 года в селе Баскудук запущена станция сортировки отходов мощностью 50 тысяч тонн в год.
По данным на 2018 год, количество предприятий, занимающихся раздельным сбором, сортировкой и переработкой твёрдых бытовых отходов в Казахстане выросло со 115 до 150. В 51 населённом пункте внедрён раздельный сбор, в 30 населённых пунктах введена сортировка ТБО. Доля переработки твердых бытовых отходов по стране выросла с 9% в 2017 году до 11,5% в этом году.
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