Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное

Реальный эпизод из жизни - скорее забавный, чем поучительный. Было это в те времена, когда в магазин ходили с банальными авоськами.

Одна образованная женщина, кандидат наук, между прочим, у своей коллеги, вернувшейся из Риги, увидела цветной пакет и стала просить ту продать сие чудо химической промышленности. Предлагала немаленькие по тем временам деньги. Как большая модница, она старалась, чтобы у нее было все самое современное и на ее взгляд красивое. Коллега (тоже кандидат наук) более сдержанно относилась к вещам ненатуральным и не хотела получить легкую выгоду, играя на чьей-то на неразумности. Через несколько дней безуспешных уламываний модница предложила: «Не хочешь брать деньги, тогда меняемся. Ты мне пакет, я тебе - кожаную сумку». Обмен состоялся. Модница получила заветный пакет, в котором с гордостью великой носила все - от косметики до рабочих бумаг. А разумная дама стала обладательницей абсолютно новой, добротной, красивой вещи, прослужившей не один год.

Было это ближе к середине 80-х. Прошло не так много лет и пакеты перестали быть диковинкой, а выдача их бесплатно на кассе магазинов стала преступно привычной. Можно зайти за покупками с пустыми руками - полиэтиленовая тара обеспечена. Удобно же. Зачем задумываться о том, что ежегодно только в Мировой океан попадает 8 млн тонн пластика. А уж сколько разбросано на суше!

Отказ от полиэтиленовых пакетов становится новым трендом в развитых странах. В Дании еще в 90-х перестали в магазинах давать пакеты бесплатно. Так экономных датчан понудили снизить потребление пластика. Сегодня во многих развитых странах использование пакетов ограничено или запрещено. Да и страны малоразвитые не отстают. В Кении, например, запрещены производство, закупка и использование пакетов. Нарушителям грозит штраф до $40 000, а можно и в тюрьму сесть года на четыре. Причем уже есть сидящие за это.

Вроде и Казахстан совсем уж позади всех плестись не хочет, так что введение соответствующего закона - дело времени. Ну, положим, закон введут. А что с экологическим сознанием наших граждан? А там - темень...

Сценка в магазинчике - энергичная дама покупает молочку, продавец складывает все в пакет и сетует, что скоро эта полиэтиленовая вольница кончится. Дама начала ужасаться. И видно, что в ее сознании времена без полиэтилена ассоциируются с темным средневековьем и даже с разгулом инквизиции. Тут вмешиваюсь я с объяснениями, почему это безобразие надо запретить. И неожиданно (или ожидаемо?) натыкаюсь на железобетонную стену контраргументов типа: «что, опять начнем их стирать, как раньше?» и просто убойное «я их выбрасываю куда надо - в мусорный бак!».

И все. Экологическая сознательность простирается только до мусорного бака. Что происходит с пакетами дальше, даму не интересует. И так думает подавляющее большинство. Вот что страшно. Люди не в состоянии понять, что наша планета - одна большая лодка. Наш мусор, даже будучи выброшенным «куда надо», не улетает в другую галактику. Он здесь, с нами. И нам надо привыкать хотя бы иногда жертвовать своим удобством. Давайте дружно перестанем брать новые пакеты и вновь привыкнем к старым добрым авоськам! Мир станет хоть немного чище.