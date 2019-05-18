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таноми52
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron: А вот для хлеба я бы не стал использовать пакет многоразово. Многоразово- нет, но хотя бы 2 раза - уже не 30-ть, а 15 пакетов. Учёные (не английские :-) ) утверждают, что...
18.05.19 12:44
elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
таноми52: Почему нет? Для овощей и фруктов, норм. Их помыть можно. А вот для хлеба я бы не стал использовать пакет многоразово.
18.05.19 12:31
elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Victor Yang: Вот какая цель той акции была - до сих пор не пойму. Приучить собирать мусор может быть? У нас тоже есть бесплатные пакеты. Даже в почтовые ящики иногда закидывают, а так в местном...
18.05.19 12:29
таноми52
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Хозяин: Поэтому разумный призыв - ограничить/исключить там где можно использование пластиковых/полиэтиленовых пакетов в быту очень актуален и понятен. Всячески поддерживаю этот призыв! ...
18.05.19 12:26
elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
таноми52: Пока человечество решает проблему экологически не вредной, а хорошо бы ещё и полезной упаковки Кое где уже решена проблема. Хотя и частично. Уже существуют упаковки и мешочки для...
18.05.19 12:22
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Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное

«Ну, положим, закон введут. А что с сознанием наших граждан? А там - темень»
18 мая 2019, 09:38 |  Мнения

Реальный эпизод из жизни - скорее забавный, чем поучительный. Было это в те времена, когда в магазин ходили с банальными авоськами.

Одна образованная женщина, кандидат наук, между прочим, у своей коллеги, вернувшейся из Риги, увидела цветной пакет и стала просить ту продать сие чудо химической промышленности. Предлагала немаленькие по тем временам деньги. Как большая модница, она старалась, чтобы у нее было все самое современное и на ее взгляд красивое. Коллега (тоже кандидат наук) более сдержанно относилась к вещам ненатуральным и не хотела получить легкую выгоду, играя на чьей-то на неразумности. Через несколько дней безуспешных уламываний модница предложила: «Не хочешь брать деньги, тогда меняемся. Ты мне пакет, я тебе - кожаную сумку». Обмен состоялся. Модница получила заветный пакет, в котором с гордостью великой носила все - от косметики до рабочих бумаг. А разумная дама стала обладательницей абсолютно новой, добротной, красивой вещи, прослужившей не один год.

Было это ближе к середине 80-х. Прошло не так много лет и пакеты перестали быть диковинкой, а выдача их бесплатно на кассе магазинов стала преступно привычной. Можно зайти за покупками с пустыми руками - полиэтиленовая тара обеспечена. Удобно же. Зачем задумываться о том, что ежегодно только в Мировой океан попадает 8 млн тонн пластика. А уж сколько разбросано на суше!

Отказ от полиэтиленовых пакетов становится новым трендом в развитых странах. В Дании еще в 90-х перестали в магазинах давать пакеты бесплатно. Так экономных датчан понудили снизить потребление пластика. Сегодня во многих развитых странах использование пакетов ограничено или запрещено. Да и страны малоразвитые не отстают. В Кении, например, запрещены производство, закупка и использование пакетов. Нарушителям грозит штраф до $40 000, а можно и в тюрьму сесть года на четыре. Причем уже есть сидящие за это.

Вроде и Казахстан совсем уж позади всех плестись не хочет, так что введение соответствующего закона - дело времени. Ну, положим, закон введут. А что с экологическим сознанием наших граждан? А там - темень...

Сценка в магазинчике - энергичная дама покупает молочку, продавец складывает все в пакет и сетует, что скоро эта полиэтиленовая вольница кончится. Дама начала ужасаться. И видно, что в ее сознании времена без полиэтилена ассоциируются с темным средневековьем и даже с разгулом инквизиции. Тут вмешиваюсь я с объяснениями, почему это безобразие надо запретить. И неожиданно (или ожидаемо?) натыкаюсь на железобетонную стену контраргументов типа: «что, опять начнем их стирать, как раньше?» и просто убойное «я их выбрасываю куда надо - в мусорный бак!».

И все. Экологическая сознательность простирается только до мусорного бака. Что происходит с пакетами дальше, даму не интересует. И так думает подавляющее большинство. Вот что страшно. Люди не в состоянии понять, что наша планета - одна большая лодка. Наш мусор, даже будучи выброшенным «куда надо», не улетает в другую галактику. Он здесь, с нами. И нам надо привыкать хотя бы иногда жертвовать своим удобством. Давайте дружно перестанем брать новые пакеты и вновь привыкнем к старым добрым авоськам! Мир станет хоть немного чище.
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§ Добринцофф
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6515
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 18.05.19 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Давайте дружно перестанем брать новые пакеты и вновь привыкнем к старым добрым авоськам! Мир станет хоть немного чище. Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34791

Продолжу,давайте дружно перестанем покупать напитки в пластике,а в магазин будем ходить с 3-х литроввыми банками.
Чипсы,сухарики брать на развес ,откажемся от одноразовой пластиковой посуды,вместо пластиковых окон будем ставить старые добрые деревянные.
Пластик слишком далеко зашёл в нашу жизнь,что бы вот так просто взять и отказаться от него.

Цитата:
и просто убойное «я их выбрасываю куда надо - в мусорный бак!». Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=34791

Направление в принципе верное,нужно не отказываться от пластика,а научиться его утилизировать.То есть просто собирать пластик отдельно и перерабатывать его.
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§ maxsaf
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наш мусор, даже будучи выброшенным «куда надо», не улетает в другую галактику.

А разве эти пакеты к нам из другой галактики прилетели? С какого перепугу они должны куда-то вдруг улететь? Все, что выкопали из-под земли - обратно в землю должно быть закопано. А проблему мусора повсеместно нужно по-другому решать. В частности полиэтилен - перерабатывать, а лучше сжигать на специальных заводах
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§ maxsaf
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мировой океан попадает 8 млн тонн пластика

Ловкая манипуляция фактами. Во-первых, пластик и полиэтиленовые пакеты - не одно и то же. Во-вторых, в мировом океане содержится от 6 до 10 млн тонн золота, но что-то никто не торопится его оттуда доставать, потому что в масштабе мирового океана это ничтожное количество. Пересчитать на проценты, и получится число с кучей нулей после запятой.
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§ maxsaf
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня на самом деле бесят летающие по ветру пакеты, но с другой стороны - очень удобно в магазине с ними. Также как всех бесят выхлопные газы, которых тоже миллионы тонн в атмосфере, но ездить на работу удобнее на авто. Когда все перейдут на электрокары, магазины перейдут на биоразлагающиеся пакеты. Но одними лишь запретами тут нельзя решать вопрос. А с авоськами сами ходите. Я лучше на Теслу пересяду, чем обратно на телегу с конем.
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§ maxsaf
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть утверждение, что пластик разлагается 500 лет, создается вокруг этого хайп, ушлые пробивают под эту тему финансирование, типа под производство хай тек чеперицы, вечной брусчатки, и т.п. А потом оказывается, что эта недочерепица и пяти лет на солнышке полежать не может - ультрафиолет делает из пластика каку. Вот и верь потом этим британским ученым. :-)
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§ elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема не в пластике, очередная (навязываемая нам западом) промывка мозгов.
правильно:Цитата:
Добринцофф:
нужно не отказываться от пластика,а научиться его утилизировать.

Эффективнее бороться со странами пренебрегающими правилами и нормами по утилизации пластика.
Это как правило тёплые страны проведения отпусков.
Турция, каналы ведущие в море, заваливаются мусором. Что то растворяется, что то так проходит через решётки в море.
Тунис, Кабо Верде, Канары... Стоит только выехать в пустынно- степные территории, всё завалено мусором. Который потом ветром улетает в море.
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§ JereK
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.05.19 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть подозрения, что проблема полиэтилена со временем решится сама собой. Такое количество потенциально пригодного в пищу материала не может не привести к возникновению бактериальных культур, способных добывать из него энергию, перерабатывая его. Гораздо опаснее для экологии галогеносодержащий пластик, продукты горения (и разложения) которого опасны для всего живого.
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§ Хозяин
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Хозяин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 63
Регистрация: 28.03.16
Отправлено: 18.05.19 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну хорошо. Можно ждать появления нового вида бактерий, кушающих пластик. Можно надеяться, что чиновники создадут систему переработки и грамотной утилизации того же пластика и многое другое может случиться..., а скорее всего не случится.
Поэтому разумный призыв - ограничить/исключить там где можно использование пластиковых/полиэтиленовых пакетов в быту очень актуален и понятен.
Пошёл доставать свою авоську :-)
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§ JereK
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.05.19 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
Пошёл доставать свою авоську


Будете выносить мусор, не забудте его тоже в авоську упаковать, а не как по старинке - в полиэтиленовый пакет. ;-)
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§ elektron
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2934
Регистрация: 10.10.17
Отправлено: 18.05.19 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
не забудте его тоже в авоську упаковать, а не как по старинке - в полиэтиленовый пакет.

Можно сразу фирму открывать по производству авосек :lol:
для мусора, для закупок и ещё каких может быть.... :-)
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§ Victor Yang
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11522
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.05.19 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И какой процент составляют пакеты от всего пластика в мире? Тогда уж не запрещать надо, а именно перерабатывать, чтобы не летали и ничего не загрязняли.
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§ таноми52
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 721
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 18.05.19 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:"Экологическая сознательность простирается только до мусорного бака."

Эта "сознательность" даже у 50% населения не развита.Вот в чём беда!
Пока человечество решает проблему экологически не вредной, а хорошо бы ещё и полезной упаковки, надо хотя бы поднимать процент тех, кто всё же пользуется мусорными баками. Как это сделать, обсуждали в предыдущей ветке. Одно очевидно - проблема не то что созрела, а прямо перезрела и вопит о себе.
Надо чаще говорить об этом. И начиная с детсада. Капля камень точит! Сдвиги будут
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§ JereK
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1372
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 18.05.19 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Можно сразу фирму открывать по производству авосек


Хорошо бы еще выяснить, что служит материалом для производства авосек.. Вполне может статься, что этот материал и его производство окажутся еще опаснее для экологии, чем полиэтилен. :)
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§ maxsaf
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1910
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 18.05.19 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хозяин:
чиновники создадут систему переработки и грамотной утилизации того же пластика

Дык создали же, в Затобольске. Вы что, забыли про ту железную коробку с конвейером за лям зелени? Вот куда надо журналистам проехать, там на целое расследование можно будет материал накопать. Заодно глянуть, что там с пакетами ;-) :lol:
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§ Victor Yang
Re: Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 11522
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 18.05.19 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Будете выносить мусор, не забудте его тоже в авоську упаковать, а не как по старинке - в полиэтиленовый пакет.

Прямо вспомнилось как нас к этим мусорным пакетам "приучали" - приезжал грузовик и бесплатно раздавали по одному в руки первый раз, а потом в обмен на эти же пакеты с мусором. Прозрачные тогда были, толстые, как на парники полиэтилен. И ведь удобно оказалось. Вот какая цель той акции была - до сих пор не пойму.
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