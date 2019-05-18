Реальный эпизод из жизни - скорее забавный, чем поучительный. Было это в те времена, когда в магазин ходили с банальными авоськами.
Одна образованная женщина, кандидат наук, между прочим, у своей коллеги, вернувшейся из Риги, увидела цветной пакет и стала просить ту продать сие чудо химической промышленности. Предлагала немаленькие по тем временам деньги. Как большая модница, она старалась, чтобы у нее было все самое современное и на ее взгляд красивое. Коллега (тоже кандидат наук) более сдержанно относилась к вещам ненатуральным и не хотела получить легкую выгоду, играя на чьей-то на неразумности. Через несколько дней безуспешных уламываний модница предложила: «Не хочешь брать деньги, тогда меняемся. Ты мне пакет, я тебе - кожаную сумку». Обмен состоялся. Модница получила заветный пакет, в котором с гордостью великой носила все - от косметики до рабочих бумаг. А разумная дама стала обладательницей абсолютно новой, добротной, красивой вещи, прослужившей не один год.
Было это ближе к середине 80-х. Прошло не так много лет и пакеты перестали быть диковинкой, а выдача их бесплатно на кассе магазинов стала преступно привычной. Можно зайти за покупками с пустыми руками - полиэтиленовая тара обеспечена. Удобно же. Зачем задумываться о том, что ежегодно только в Мировой океан попадает 8 млн тонн пластика. А уж сколько разбросано на суше!
Отказ от полиэтиленовых пакетов становится новым трендом в развитых странах. В Дании еще в 90-х перестали в магазинах давать пакеты бесплатно. Так экономных датчан понудили снизить потребление пластика. Сегодня во многих развитых странах использование пакетов ограничено или запрещено. Да и страны малоразвитые не отстают. В Кении, например, запрещены производство, закупка и использование пакетов. Нарушителям грозит штраф до $40 000, а можно и в тюрьму сесть года на четыре. Причем уже есть сидящие за это.
Вроде и Казахстан совсем уж позади всех плестись не хочет, так что введение соответствующего закона - дело времени. Ну, положим, закон введут. А что с экологическим сознанием наших граждан? А там - темень...
Сценка в магазинчике - энергичная дама покупает молочку, продавец складывает все в пакет и сетует, что скоро эта полиэтиленовая вольница кончится. Дама начала ужасаться. И видно, что в ее сознании времена без полиэтилена ассоциируются с темным средневековьем и даже с разгулом инквизиции. Тут вмешиваюсь я с объяснениями, почему это безобразие надо запретить. И неожиданно (или ожидаемо?) натыкаюсь на железобетонную стену контраргументов типа: «что, опять начнем их стирать, как раньше?» и просто убойное «я их выбрасываю куда надо - в мусорный бак!».
И все. Экологическая сознательность простирается только до мусорного бака. Что происходит с пакетами дальше, даму не интересует. И так думает подавляющее большинство. Вот что страшно. Люди не в состоянии понять, что наша планета - одна большая лодка. Наш мусор, даже будучи выброшенным «куда надо», не улетает в другую галактику. Он здесь, с нами. И нам надо привыкать хотя бы иногда жертвовать своим удобством. Давайте дружно перестанем брать новые пакеты и вновь привыкнем к старым добрым авоськам! Мир станет хоть немного чище.
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
elektron: А вот для хлеба я бы не стал использовать пакет многоразово. Многоразово- нет, но хотя бы 2 раза - уже не 30-ть, а 15 пакетов. Учёные (не английские :-) ) утверждают, что...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
таноми52: Почему нет? Для овощей и фруктов, норм. Их помыть можно. А вот для хлеба я бы не стал использовать пакет многоразово.
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Victor Yang: Вот какая цель той акции была - до сих пор не пойму. Приучить собирать мусор может быть? У нас тоже есть бесплатные пакеты. Даже в почтовые ящики иногда закидывают, а так в местном...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
Хозяин: Поэтому разумный призыв - ограничить/исключить там где можно использование пластиковых/полиэтиленовых пакетов в быту очень актуален и понятен. Всячески поддерживаю этот призыв! ...
Елена ПИКЕЛЬНАЯ: Экологическое бессознательное
таноми52: Пока человечество решает проблему экологически не вредной, а хорошо бы ещё и полезной упаковки Кое где уже решена проблема. Хотя и частично. Уже существуют упаковки и мешочки для...