Министерство экономики объяснило ситуацию с наклейками на автомобилях

Казахстанских автолюбителей удивила информация о том, что их могут оштрафовать за наклейки, относящиеся к какому-либо клубу любителей автомобилей, так как это могут посчитать за рекламу. Корреспондент Tengrinews.kz обратился в Министерство национальной экономики за разъяснениями.

В ведомстве заявили, что необходимости платить за наклейки и получать какие-то разрешения нет.

"Согласно статье 12 закона Республики Казахстан "О рекламе", размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется без направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы и без взимания платы за размещение наружной (визуальной) рекламы. В связи с чем не нужно никакого разрешения и оплаты за размещение наружной визуальной рекламы на транспортных средствах", - сообщил пресс-секретарь МНЭ Шынгыс Ильясов.

Статья 12 закона гласит:

"Размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется с соблюдением правил безопасности дорожного движения на основании договоров с собственниками транспортных средств и с лицами, обладающими иными вещными правами на транспортные средства, если законом или договором не предусмотрено иное в отношении лиц, обладающих иными вещными правами на это имущество. Размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется без направления уведомления о размещении наружной (визуальной) рекламы и без взимания платы за размещение наружной (визуальной) рекламы".

Иными словами, обращаться в какой-либо госорган, если на вашем автомобиле размещена наклейка, которую могут посчитать за рекламу, не нужно. Стоит подчеркнуть, что таким образом закон запрещает автовладельцу брать деньги за рекламу на своем автомобиле.

Ранее в Сети появилась информация о том, что казахстанских водителей могут оштрафовать за наклейки, относящие их к какому-либо клубу любителей автомобилей, так как могут посчитать это за рекламу. Якобы любая наклейка, размещенная на транспортном средстве, может попасть под действие закона о рекламе, сообщил Factum.kz. У полиции позиция была такова: размещение информации рекламного характера на автомобиле запрещено, за нарушение данного правила водителю грозит штраф в размере 5 МРП - 12 625 тенге, а также снятие госномеров до устранения нарушения. Также портал отмечает, что под запретом для автомобилистов - самостоятельная наклейка стикеров, никак не влияющих на безопасность дорожного движения.