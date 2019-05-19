Развлечения для самых умных - в Костанае прошла "Ночь в музее-2019"

Традиционную акцию, приуроченную к Международному дню музеев провели в Костанайском областном историко-краеведческом музее 17 мая уже в 11-й раз. С 18 часов музейные просторы заполонили посетители.

Для них на первом этаже организовали всевозможные мастер-классы и выставки-ярмарки прикладного искусства.

Здесь можно было купить разные безделушки, а особо любопытные сами попробовали изготовить себе сувенир.

- Я учу технике декорирования различных предметов, которая называется декупаж, - рассказала «НГ» Оксана ДЬЯЧЕНКО. – Предлагаю на заготовленную деревянную поверхность перенести какой-либо рисунок. Декорировать так можно всё: от шкатулок и тарелок до мебели и стен. Правда, большинство гостей только подходят и сморят, желающих попробовать сделать своими руками пока маловато.

В выставочном зале, который рассказывает о восстании Амангельды Иманова, разместился «Музей на ощупь». Организаторы спрятали здесь экспонаты советского прошлого из фонда музея.

Большие контейнеры накрыли тканью. Посетитель наощупь выбирал один предмет и называл его. Если он угадывал, то получал сладкий приз. Если нет, пробовал снова.

Такой интерактив сотрудники музея придумали в прошлом году для слабовидящих и незрячих посетителей, а на акции предложили проверить чувство осязания всем желающим.

Здесь же можно было посмотреть на картины, среди которых работа знаменитого казахстанского художника Кастеева «Отряд Иманова в походе».

А также на экспонаты под стеклянным колпаком: оружие, оригинальная пороховница одного из сотников Иманова и предметы быта из начала прошлого столетия.

Нажать на курок старинного ружья того времени или посмотреть, что находится внутри его ствола, предлагал специалист-эколог Андрей АНДРЮЩЕНКО. Правда, от такого предложения родители отказывались, но охотно фотографировали с ружьём своих детей.

- Они в советские годы достались нам от милиции, - пояснил Андрющенко. – Ружья в хорошем состоянии, но стрелять не могут. Ещё мы предлагаем самостоятельно поставить капканы. Дети визжат от восторга, когда он захлопывается от лёгкого прикосновения деревянной палки. Но самое интересное – это наша выставка «Короны царства животных». Здесь мы собрали рога разных диких зверей. Например, 38 пар сайгачьих рогов нам подарили в прокуратуре. Их изъяли у браконьеров, которые хотели продать их в Китай за 10-20 тысяч тенге за штуку. Коллекция огромная. Нам просто не хватит места выставить всё, что есть в запасниках.

Семья Дмитриевых пришла на «Ночь в музее» впервые, Татьяна и Владимир привели с собой сына Богдана, внимание которого привлекла археологическая выставка.

- Древние черепа, – ответил маленький костанаец на вопрос о том, что ему запомнилось больше всего.

Человеческие останки, возраст которых - от 4 000 до 7 000 лет, нашли при раскопках в могильнике Бестамак.

Там же обнаружили керамическую чашу, склеили ее и выставили на всеобщее обозрение.

Отдельный зал посвятили первому президенту РК Нурсултану Назарбаеву, а его программная статья «Семь граней великой степи» стала основой для квеста «Золото партии».

- Мы набираем команду из 7 человек, они должны пройти 7 станций, - рассказала "НГ" волонтёр языковой школы GradLuxe Гаухар БЕКБОСЫНОВА. - Каждая станция посвящена одной из граней. Все задания - на английском языке. За прохождение станции мы им даем кусочки карты Казахстана. В финале их нужно соединить и получить призы – сертификат бесплатного пробного урока, блокноты и ручки.

На первой станции «Всадническая культура» участники разгадывали ребусы и из ответов собирают лошадь. Дальше на станции «Металлургия великой степи» решали кроссворд, а на станции «Звериный стиль» из букв нужно было составить названия животных.

Затем, на станции «Золотой человек» собрали пазл и назвали части тела на английском языке. Объёмные знания истории пришлось показать тем, кто добрался до станции «Колыбель тюркского мира». Участникам предложили расставить в хронологическом порядке каганаты, которые когда-то образовались на территории современного Казахстана, а года их существования назвать на английском языке.

Дальше были задания попроще. На станции «Великий шёлковый путь» участники переводили на русский язык те предметы, которые когда-то путешествовали по этому маршруту из Китая. И в завершение, на станции «Казахстан – родина яблок и тюльпанов», участники из группы слов убирали лишнее. Попробовать свои силы в таких развлечениях для самых умных рискнули не все.

Гораздо проще можно было прикоснуться к культуре индийской. Из столичного культурного центра при Посольстве Индии в Костанай приехал учитель йоги Трилок Нараян ТАРАК. По его словам, йога – это прежде всего философия.

Нараян рассказал и показал костанайцам 12 поз. Каждая соответствуют 12-ти часам, которые солнце проходит в течении дня. По индийской философии Солнце – это видимый бог, сосредоточение энергии, которое даёт жизнь всему сущему. Йога приближает человека к Солнцу, что помогает оздоровить тело и похудеть. Для этого такие упражнения нужно делать ежедневно по 2 раза.

А чтобы научить йоге других, придётся закончить специальный университет, как это сделал наш гость.

Его коллега, учительница танцев Шрути ГХАИ знакомила костанайцев с индийской культурой через классические танцы катхак и болливуд.

- Индийские классические танцы отличаются от современных не только визуально, но и содержанием, - объяснила Шрути. – В катхаке сочетаются индийская история и литература. Танец поставлен на основе поэм «Махабхарата» и «Рамаяна», рассказывающих о богах и людях.

Еще один зал посвятили культуре и быту первых поселенцев Костаная. Самодельные часы с деревянным механизмом, на экспонате надпись: «Изготовлены мастером-самоучкой Титаренко в марте 1919 года, завещаны в дар музею». Псалтырь 1831 года. Надписи на старославянском языке сохранились, хотя сама книга очень потрёпана временем. Внутри кто-то рисовал ручкой, но прочесть надписи можно, хоть и сложно.

- У нас лучшая коллекция русских народных костюмов в республике, - рассказала методист по музейной работе Евдокия СУРЯДНОВА. – Эту одежду надевали ещё на заре СССР, но всего несколько раз, и она хорошо сохранилась.

В музейном хранилище организовали «трактир», для самых маленьких развернули игровую зону и показали спектакль от детского театра «Сюрприз». В запасники никого не пустили. Оно и понятно - экспонаты не терпят небрежного обращения.

Сотни селфи костанайцы сделали с девушками, из которых сотрудники музея создали арт-объекты «Серебряная женщина» и «Ожившая картина». И если первую героиню в костюме из фольги гости встречали всё время в разных местах, то "Ожившая картина" простояла все 5 часов на одном месте, улыбаясь то в одну фотокамеру, то в другую.

Дождь заставил отменить часть запланированных мероприятий. Отказаться пришлось от рыцарского турнира, презентации выставки фотографий тюльпанов и песен у костра.

Пустели юрты. Лишь в перерывах, когда дождь стихал, гости выходили во внутренний двор, катались на огромных качелях и рассматривали Расстрельную стену.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА