Единый день приема граждан проведет полиция по всей Костанайской области
Встречи пройдут на территории фронт-офисов 20 мая. В Костанае начало встречи - в 10.00, место - ул. Баймагамбетова 197, вход со стороны миграционной службы.
Фото vk.com/d.p.kostanay
С вопросами и проблемами жителей Костаная будут разбираться как начальники управлений, так и начальник департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов. Любой желающий сможет прийти в этот день в депарамент и задать свой вопрос, а также получить квалифицированную юридическую консультацию от полицейских. Приемом в Костанайской области планируется охватить более 200 граждан.
- Мероприятие проводися с целью изменить формат работы с населением, сделать департамент более открытым для граждан, повысить эффективность взаимодействия с общественностью, - сообщила советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА.
Чтобы получить консультацию, нужно просто прийти в этот день во фронт-офис. Если же ваш вопрос касается какого-либо расследования и требует подготовки документов, стоит записаться на прием предварительно по номерам 8 (7142) 52-60 07, 52-64-78.
Также Кашарина напомнила, что Бекет Аймагамбетов недавно открыл личную страницу в Facebook, где отвечает на вопросы населения. Как отмечают в департаменте, генерал-майор стал вторым начальником в стране, открывшим личную страницу для общения с гражданами.
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