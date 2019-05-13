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Гога
Многодетная семья может оказаться на улице в Костанае
Тут одного еле поднимешь ребенка .Давно уже понять - помощи от гос-ва не жди ! Чем думают ?
13.05.19 14:58
Гога
Деревья, посаженные в память о погибших в "Зимней вишне", засохли в Костанае
Кто бы сомневался ! Только могут помпезно разрекламировать себя , когда втыкают прутики в ямки. А потом - хоть трава не расти !
13.05.19 14:55
Мурзилка
Странный костанайский светофор
Это не светофор странный, а мамаши... бестолковые
13.05.19 14:39
yudjin
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
директор пляжа: а на тарана вообще балконы с окнами меняют за счет бюджетных средств! Ага, фирмы, которые на бюджетном прикорме и осваивают народные деньги расщедрились и ... отремонтируют за...
13.05.19 14:29
Козлов я
Установку ярко-оранжевого забора рядом с Большим мостом прокомментировали в отделе ЖКХ акимата Костаная
С визитом президента это никак не связано, потому что по поводу его визита нам ничего неизвестно. Источник:www.ng.kz Хватит уже лицемерничать! Что красиво,то красиво. Но нельзя людям все время...
13.05.19 13:18
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Единый день приема граждан проведет полиция по всей Костанайской области

13 мая 2019, 11:45 |  Государство

Встречи пройдут на территории фронт-офисов 20 мая. В Костанае начало встречи - в 10.00, место - ул. Баймагамбетова 197, вход со стороны миграционной службы.

Фото vk.com/d.p.kostanay

С вопросами и проблемами жителей Костаная будут разбираться как начальники управлений, так и начальник департамента полиции Костанайской области генерал-майор Бекет Аймагамбетов. Любой желающий сможет прийти в этот день в депарамент и задать свой вопрос, а также получить квалифицированную юридическую консультацию от полицейских. Приемом в Костанайской области планируется охватить более 200 граждан.

- Мероприятие проводися с целью изменить формат работы с населением, сделать департамент более открытым для граждан, повысить эффективность взаимодействия с общественностью, - сообщила советник начальника департамента полиции Костанайской области по взаимодействию со СМИ Елена КАШАРИНА.

Чтобы получить консультацию, нужно просто прийти в этот день во фронт-офис. Если же ваш вопрос касается какого-либо расследования и требует подготовки документов, стоит записаться на прием предварительно по номерам 8 (7142) 52-60 07, 52-64-78.

Также Кашарина напомнила, что Бекет Аймагамбетов недавно открыл личную страницу в Facebook, где отвечает на вопросы населения. Как отмечают в департаменте, генерал-майор стал вторым начальником в стране, открывшим личную страницу для общения с гражданами.
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