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Костанайский тренер Рамазан Кусаинов привез 4 медали с открытого чемпионата России по джиу-джитсу, прошедшего в Москве

Дмитрий ПЕТРЕНКО

9 мая 2019, 17:14 |  Спорт

Тренер клуба QAZAQ BATYRY Рамазан Кусаинов уже давно известен, как синоним одного из популярнейших видов единоборств - джиу-джитсу.

Рамазан Кусаинов (в центре) стал победителем открытого чемпионата России, выиграв путевку на чемпионат мира, который пройдет в Москве

Совсем недавно «скрытый чёрный пояс» - так его называют одноклубники (сейчас Рамазан - обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу) приехал с чемпионата мира, прошедшего в Абу-Даби, где стал серебряным призером. Однако звездная болезнь чужда действующему спортсмену и он снова бросается в бой, не останавливаясь на достигнутом.

1 мая Кусаинов боролся в Екатеринбурге на открытом областном турнире по грепплингу UWW, где стал чемпионом в весовой категории 92 кг, выиграв 4 схватки сабмишеном (болевым приемом).

Рамазан Кусаинов (в центре) - чемпион открытого областного турнира по грепплингу UWW в Екатеринбурге

Затем отправился в Москву, где 5 мая на турнире ACB JJ RUSSIAN OPEN CHAMPIONSHIP выиграл 3 золотые медали и одно серебро.

Кусаинов провел в столице России 10 схваток, 7 из которых выиграл досрочно. Боролся джитсер в весовой категории 95 кг и нескольких возрастных категориях. В престижной возрастной категории среди адалтов Рамазан взял золото, уступив лишь в финале абсолютной весовой категории, где взял серебро.

ACB JJ является популярной организацией в мире смешанных единоборств, на ее турниры съезжаются самые маститые борцы со всего континента.

- Наш Рамазан-сэнсэй выиграл путевку на чемпионат мира в Москве, который пройдет с 13-го по 14 июля, - рассказал «НГ» руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW Костанайской области, чемпион мира по джиу-джитсу Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ.

Популярный среди борцов интернет-портал BJJMANIA, главный ресурс о бразильском джиу-джитсу в РФ, разместил на своем сайте схватки Рамазана Кусаинова, как пример образцовой техники исполнения болевых приемов.

Фото предоставлено Академией смешанных единоборств QAZAQ BATYRY
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