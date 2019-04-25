Серебряных призеров прошедшего в Абу-Даби чемпионата мира по джиу-джитсу встретили в Костанае
Дмитрий ПЕТРЕНКО
Чемпионат мира по джиу-джитсу в Абу-Даби проходил 20-26 апреля. Abu Dhabi World 2019 является главным событием в мире джиу-джитсу для каждого борца этого стиля.
Егор Катыгов и Рамазан Кусаинов - серебряные призеры чемпионата мира по джиу-джитсу в Абу-Даби
Руководитель федерации джиу-джитсу и спортивной борьбы грепплинг UWW по Костанайской области Мурат БЕРМУХАМБЕТОВ, тренер академии смешанных единоборств “QAZAQ BATYRY” Рамазан КУСАИНОВ и их ученик Егор КАТЫГОВ своим небольшим составом сумели доказать, что ключевую роль играет все же качество, а не количество. И взяли свое - 2 серебряные медали чемпионата мира.
В чемпионате приняли участие более 5 000 спортсменов
Корреспонденты "НГ" встретили Рамазана и Егора сегодня, 25 апреля, на перроне железнодорожного вокзала в Костанае.
- Рамазан, расскажи о чемпионате. Почему не получилось выиграть в финале?
- Признаться, странное судейство было. В финале сделал 5 бросков, судья ни одного вантажа (активное действие - "НГ") не дал. Почему-то сопернику отдавали вантажи, хотя он для этого ничего не делал. Есть даже видео, подтверждающее это. Таким образом в финале выиграл иранский спортсмен, я уступил по баллам.
- Почему не опротестовали решение?
- Там так просто не получится (улыбается).
- Как прошли первые схватки?
- Боролся я в весовой категории 94 кг. Изначально волнение немного присутствовало, давно не боролся на таких крупных стартах - общее количество участников более 5 000 человек. Первую встречу провел с поляком, выиграл удушающим приемом. Потом все пошло легко, продышался. Далее встретились на ковре с борцом из Германии, ему я провел болевой прием «лук и стрелы».
Рамазан Кусаинов (слева) стал серебряным призером чемпионата мира по джиу-джитсу в весовой категории 94 кг
- Как тебе организация турнира?
- Все хорошо, но раньше, наверно, было лучше, если сравнивать прошлые годы.
- И, пожалуй, главный вопрос, готов уже надеть коричневый пояс? (Рамазан сейчас - обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу - "НГ")
- Скоро, еще полгода осталось. Я должен пройти путь определенный, но уже да - могу его носить.
Своими впечатлениями поделился и второй призер чемпионата мира, но уже среди кадетов, 15-летний Егор Катыгов.
- Я провел 4 схватки, - рассказал он. - Первую - с арабом, вторую - с египтянином, третью - с борцом из ОАЭ. И в финале встретился с земляком - борцом из Нур-Султана. Было сложно в том плане, что у меня был недовес. Но при этом я ни одного балла не отдал соперникам. Проиграл только по вантажам. Я вешу 78 кг, а боролся в категории 84 кг. Конечно, это уровень, не сравнить с чемпионатами РК или области. В Абу-Даби, наверное, самый лучший чемпионат мира. Моя следующая цель - занять в Абу-Даби первое место. Думаю, в дальнейшем джиу-джитсу войдет в программу Олимпийских игр.
Награждение Егора Катыгова на чемпионате мира по джиу-джитсу
Мурат Бермухамбетов, Рамазан Кусаинов и Егор Катыгов в Абу-Даби
Фото Николая СОЛОВЬЕВА и из личного архива
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