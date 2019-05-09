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Комитет охраны общественного здоровья проверяет информацию о вреде борной кислоты

informburo.kz

9 мая 2019, 14:48 |  Государство

Комитет охраны общественного здоровья Минздрава РК издал приказы о приостановлении действия разрешительных документов у изготовителей борной кислоты, сообщает informburo.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Иллюстративное фото с сайта 1gryadka.ru

"В связи с поступившей информацией о риске здоровью человека борной кислоты, а также в связи с отзывом научных отчётов, ранее выданных филиалом "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Минздрава РК на дезинфицирующее средства "борная кислота", Комитет приостановил действие четырёх свидетельств о государственной регистрации сроком на 3 месяца", – говорится в сообщении.

Среди изготовителей борной кислоты, у которых действие разрешительных документов было приостановлено, ЗАО "ФП "Мелиген" Ленинградской области, ООО "Рускерн" Москвы, ОАО "Флора Кавказа" Карачаево-Черкесская Республики и ООО "Самарская фармацевтическая фабрика".

Борная кислота в медицине используется как антисептик, а в аптеке продаётся без рецепта.
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