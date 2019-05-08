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Доход не должен превышать 255 тысяч тенге - ЖССБ об ипотеке под 2 процента

8 мая 2019, 15:38 |  Государство

Председатель правления АО "Жилстройсбербанк Казахстана" Ляззат Ибрагимова рассказала, какие требования могут быть предъявлены к многодетным или неполным семьям для получения ипотеки под 2 процента годовых, передает Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото:zi.dn.ua

"Первое требование, кроме тех требований, которые есть в программе, что четверо детей несовершеннолетних должно быть, по неполным семьям - это могут быть вдовы, разведенные (срок развода должен быть более трех лет), и это могут быть матери-одиночки. Также это семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями. И это должны быть малообеспеченные семьи. То есть доход на одного члена семьи должен быть меньше, чем 42,5 тысячи тенге. То есть если к нам приходит семья, где работает только супруг, например, в СТО, а супруга не работает, занимается детьми, то их доход не должен превышать 255 тысяч тенге. Мы делим (сумму) на всех четверых несовершеннолетних детей. Таким образом, в первую очередь пройдут те люди, которые на сегодняшний день испытывают проблемы даже с накоплением первоначального взноса", - пояснила глава ЖССБ.

"Когда мы разрабатывали эту программу, цель была в первую очередь обеспечить жильем малообеспеченные семьи. Те семьи, которые сейчас живут в арендованных квартирах, фактически в чужих, во времянках, те семьи, которые не могут накопить даже первоначальный взнос", - добавила Ляззат Ибрагимова.
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