Евгений ШИБАРШИН: Какому богу молиться?

Похоже, казахстанцам нужно время, чтобы осмыслить суть новой конфигурации власти, которая складывается в стране после отставки Нурсултана Назарбаева. Причем не только простым гражданам, но и чиновникам.

Казалось бы, участие Назарбаева в недавно проходившем в КНР втором Форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» вполне логично. Он был в числе первых лидеров государств, поддержавших инициативу председателя КНР Си Цзиньпина по реализации идеи древнего Шелкового пути. К тому же обогатил ее конкретными предложениями. Так что его приглашение на Форум в качестве «самого важного и почетного гостя» выглядит оправданным. Навряд ли кто-то из казахстанцев на этот счет испытывает сомнения.

А вот по поводу реального статуса второго президента - Касым-Жомарта Токаева - относительно этого мероприятия вопросы возникли. Ведь в Пекин съехались президенты и главы правительств 37 государств, а Казахстан там представлял Елбасы - но это не государственная должность. На переговорах, которые проходили в рамках Форума, от Казахстана участвовал не руководитель страны, не премьер-министр, а председатель Совета безопасности. Но есть ли на то у него официальные полномочия? В законодательстве по этому поводу ясности нет.

Возможно, данный вопрос уместен для случаев, когда подписываются международные договоры. По словам Си Цзиньпина, в рамках форума «Единый пояс, единый путь» заключены 283 соглашения. Нужды в подписи на них главы государства или правительства, очевидно, не было. Но были еще переговоры, которые Назарбаев провел с председателем КНР.

Что на них обсуждалось, неизвестно, но какие-то договоренности, очевидно, были достигнуты. Устные. И как они будут реализовываться Казахстаном? Елбасы будет использовать свой официальный статус, чтобы убедить Токаева и Мамина принять соответствующие государственные решения? А если они начнут сомневаться в правильности «линии Елбасы»? Ведь в Казахстане далеко не все приветствуют развитие экономических отношений с Китаем.

Приведенный пример - лишь одно направление стратегической политики Казахстана, китайское. Тут у теперешнего властного триумвирата разногласий, скорее всего, не будет. А по другим направлениям? В частности, российском или европейском? Там площадь минного поля противоречий из года в год нарастает. Наступит время, когда авторитета Елбасы для воздействия на принятие государственных решений может не хватить.

Уже сейчас некоторые эксперты обратили внимание на подбор кадров в аппарат Елбасы. Они имеют влияние на людей, занимающих ключевые государственные посты. Более того, выдвижение Дариги Назарбаевой на должность спикера сената – по статусу вторую в государстве, скорее всего, тоже своего рода страховка. На тот случай, если «проект» Токаева окажется неудачным.

Проблема в том, что аппарат Елбасы, призванный обслуживать деятельность Назарбаева, не обременен ответственностью за дела в стране. Но в реальности он наверняка будет воздействовать на структуры исполнительной власти. В том числе и на региональные. Подбор областных акимов наверняка будет согласовываться с первым президентом. И тогда им постоянно придется выбирать, какому богу молиться. А это уже проблема.