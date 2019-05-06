Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатами в президенты
Жамбыла Ахметбекова официально зарегистрировали шестым кандидатом в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня. Седьмым кандидатом в президенты стал Амиржан Косанов. передает корреспондент Tengrinews.kz.
Жамбылу Ахметбекову вручили удостоверение кандидата
Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана. На заседании ЦИК ему вручили удостоверение кандидата.
"Все документы, необходимые для регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства. Принято постановление "О регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.
Фото:election.gov.kz
Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.
Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза "Кургальджинский". В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.
В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.
В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.
В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.
Амиржан Косанов
В поддержку кандидата от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации) Косанова Амиржана Сагидрахмановича были собраны подписи 131 189 граждан в 14 регионах, их них были признаны достоверными 129 582, сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.
"Все документы, необходимые для регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства.
На основании вышеизложенного принято постановление "О регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.
Амиржан Косанов родился в Кызылординской области. В разное время работал журналистом, был заместителем министра по делам молодежи, туризма и спорта, входил в состав Комиссии при Президенте РК по вопросам помилования. Был руководителем пресс-службы правительства.
Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.
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