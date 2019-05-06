Форум
drakon
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Вот это - дааа... :-o
06.05.19 15:02
dandiv
Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
06.05.19 14:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А у нас - во дворе, пыль - лежит, drakon: Вот тоже, пыль лежит,на парковке. безобразие конечно. организуй субботник по подметанию пыли, потом "чаепитие" ,у тебя же опыт...
06.05.19 12:06
unrepeatable
В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт
ужасно, и так страшно летать, а уж тем более когда такие вещи происходят. Соболезнования семьям погибших :cry:
06.05.19 11:25
alex_60
В Казахстане задержан подозреваемый в шпионаже ученый
drakon: Так он же мог все в свое время были.. кто наверху. бывшие комсомольцы,коммунисты. кто бы сомневался. и бумажки лежат . ждут. своего времени.
06.05.19 11:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатами в президенты

6 мая 2019, 12:57 |  Государство

Жамбыла Ахметбекова официально зарегистрировали шестым кандидатом в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня. Седьмым кандидатом в президенты стал Амиржан Косанов. передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жамбылу Ахметбекову вручили удостоверение кандидата

Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана. На заседании ЦИК ему вручили удостоверение кандидата.

"Все документы, необходимые для регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства. Принято постановление "О регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Фото:election.gov.kz

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза "Кургальджинский". В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.

В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.

В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.

В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.

Амиржан Косанов

В поддержку кандидата от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации) Косанова Амиржана Сагидрахмановича были собраны подписи 131 189 граждан в 14 регионах, их них были признаны достоверными 129 582, сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.

"Все документы, необходимые для регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства.

На основании вышеизложенного принято постановление "О регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Амиржан Косанов родился в Кызылординской области. В разное время работал журналистом, был заместителем министра по делам молодежи, туризма и спорта, входил в состав Комиссии при Президенте РК по вопросам помилования. Был руководителем пресс-службы правительства.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.05.19 14:36 NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
06.05.19 14:34 Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
06.05.19 13:49 Летают ли казахстанские авиакомпании на Sukhoi Superjet, рассказал министр
06.05.19 12:47 Костанайские участники войны получили именные поздравления с годовщиной Победы от президента РФ
06.05.19 11:23 Толеутай Рахимбеков стал пятым кандидатом в президенты Казахстана
06.05.19 10:53 Первый турнир по боксу памяти заслуженного тренера Каз. ССР Антона Кима провели в Костанае
06.05.19 10:37 Центр для продвижения инициатив Назарбаева появится в Казахстане
06.05.19 10:06 В результате ДТП с участием водителя акима Аулиекольского района погибла женщина
06.05.19 08:46 Трагедия в Шереметьево: из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего самолёта, выжили 37
05.05.19 22:55 В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх