Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатами в президенты

Жамбыла Ахметбекова официально зарегистрировали шестым кандидатом в президенты на внеочередных выборах, назначенных на 9 июня. Седьмым кандидатом в президенты стал Амиржан Косанов. передает корреспондент Tengrinews.kz.

Жамбылу Ахметбекову вручили удостоверение кандидата

Жамбыл Ахметбеков - кандидат в президенты от Коммунистической Народной партии Казахстана. На заседании ЦИК ему вручили удостоверение кандидата.

"Все документы, необходимые для регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства. Принято постановление "О регистрации Ахметбекова Жамбыла Аужановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Фото:election.gov.kz

Жамбыл Ахметбеков - депутат Мажилиса, член Комитета по социально-культурному развитию.

Родился в 1961 году в селе Жантеке в Акмолинской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт. Трудовую деятельность начал в 1983 году механиком совхоза "Кургальджинский". В 1992-1994 годы работал заведующим отделом культуры Тенгизской районной администрации Карагандинской области. Позже три года был заведующим отделом по делам молодежи, туризма и спорта, заведующим отделом культуры Кургальджинской районной администрации.

В начале 2000-х годов был заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию Дружбинской средней школы.

В 2002-2003 годах - методист районного отдела образования по начальной военной подготовке и спорту. Позже несколько лет был главным специалистом, начальником организационно-контрольного отдела аппарата акима Коргалжынского района.

В 2005-2011 годах работал руководителем аппарата, секретарем центрального комитета Коммунистической Народной партии Казахстана. С 20 января 2012 года - депутат Мажилиса.

Амиржан Косанов

В поддержку кандидата от национал-патриотического движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации) Косанова Амиржана Сагидрахмановича были собраны подписи 131 189 граждан в 14 регионах, их них были признаны достоверными 129 582, сообщил член ЦИК Акылбек Ихданов.

"Все документы, необходимые для регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты, предоставлены в Центризбирком и полностью соответствуют требованиям законодательства.

На основании вышеизложенного принято постановление "О регистрации Косанова Амиржана Сагидрахмановича кандидатом в президенты Республики Казахстан на внеочередных выборах президента Республики Казахстан, назначенных на 9 июня 2019 года", - говорится в сообщении ЦИК.

Амиржан Косанов родился в Кызылординской области. В разное время работал журналистом, был заместителем министра по делам молодежи, туризма и спорта, входил в состав Комиссии при Президенте РК по вопросам помилования. Был руководителем пресс-службы правительства.

Внеочередные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня текущего года.