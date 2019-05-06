Костанайские участники войны получили именные поздравления с годовщиной Победы от президента РФ
Галина КАТКОВА
Ветеранам Павлу Даценко и Михаилу Подолякову их вручили на торжестве, организованном Костанайским городским советом ветеранов. Также правительство Санкт-Петербурга направило поздравления и памятные знаки костанайцам-блокадникам.
Их вручили сегодня, 6 мая, на мероприятии «Мы славим вас, творцы Победы!».
- Из Костанайской области на фронты Великой Отечественной войны было призвано 73,5 тысячи человек, 24 тысячи погибло, 3 с половиной тысячи умерли от ран, 16 тысяч наших земляков пропали без вести, - напомнил о цене Победы председатель городского совета ветеранов Юрий ХАРЬЯКОВ. - Ныне живущие всегда будут помнить об этом и гордиться нашими славными участниками войны.
На торжество пришли участники войны, блокадники, вдовы фронтовиков, люди, бывшие малолетними узниками фашизма, а также школьники-кадеты, участники военно-патриотических клубов.
Концертная программа, в ходе которой рассказывали о почетных гостях этой встречи, началась с песни в честь фронтовиков, написанной костанайскими авторами - Геннадием Седовым и Галиной Нечитайло.
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