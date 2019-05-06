Форум
drakon
NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
Вот это - дааа... :-o
06.05.19 15:02
dandiv
Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
А в отделе ЖКХ акимата помнят, что перекресток Алтынсарина-Гагарина перекрыт ? Автобус потом какими путями будет выезжать с остановки Рабочая?
06.05.19 14:55
alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon: А у нас - во дворе, пыль - лежит, drakon: Вот тоже, пыль лежит,на парковке. безобразие конечно. организуй субботник по подметанию пыли, потом "чаепитие" ,у тебя же опыт...
06.05.19 12:06
unrepeatable
В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт
ужасно, и так страшно летать, а уж тем более когда такие вещи происходят. Соболезнования семьям погибших :cry:
06.05.19 11:25
alex_60
В Казахстане задержан подозреваемый в шпионаже ученый
drakon: Так он же мог все в свое время были.. кто наверху. бывшие комсомольцы,коммунисты. кто бы сомневался. и бумажки лежат . ждут. своего времени.
06.05.19 11:21
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Центр для продвижения инициатив Назарбаева появится в Казахстане

6 мая 2019, 10:37 |  Государство

Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога создадут в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Как отметили в МИОР РК, инициатива по созданию Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога была принята после VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отражена в Декларации 11 октября 2018 года.

"Основным предметом деятельности центра станет продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы по сохранению и обеспечению межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также популяризации идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, особенно в межсъездовский период. В настоящее время министерством ведется работа организационного характера, включающая в себя подготовку учредительных документов центра", - рассказали в ведомстве.

Кто возглавит будущий центр, пока не сообщается. Кандидат будет рассмотрен коллегиально на совете директоров.

Также в Министерстве информации и общественного развития РК отметили, что планируется реорганизация Международного центра культуры и религий и Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий путем их слияния. Новое учреждение будет переименовано в Центр религиоведческой экспертизы.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
06.05.19 14:36 NASA показало самый детальный снимок Вселенной, на нём видны 265 тысяч галактик
06.05.19 14:34 Как будет ходить автобуса № 42 на кладбище в Родительский день в Костанае
06.05.19 13:49 Летают ли казахстанские авиакомпании на Sukhoi Superjet, рассказал министр
06.05.19 12:57 Жамбыла Ахметбекова и Амиржана Косанова зарегистрировали кандидатами в президенты
06.05.19 12:47 Костанайские участники войны получили именные поздравления с годовщиной Победы от президента РФ
06.05.19 11:23 Толеутай Рахимбеков стал пятым кандидатом в президенты Казахстана
06.05.19 10:53 Первый турнир по боксу памяти заслуженного тренера Каз. ССР Антона Кима провели в Костанае
06.05.19 10:06 В результате ДТП с участием водителя акима Аулиекольского района погибла женщина
06.05.19 08:46 Трагедия в Шереметьево: из 78 человек, находившихся на борту сгоревшего самолёта, выжили 37
05.05.19 22:55 В аэропорту Шереметьево загорелся самолёт

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 3
Всего: 189

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх