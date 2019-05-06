Центр для продвижения инициатив Назарбаева появится в Казахстане

Центр Нурсултана Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога создадут в Казахстане. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития, отвечая на официальный запрос Tengrinews.kz.

Как отметили в МИОР РК, инициатива по созданию Центра Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога была принята после VI Съезда лидеров мировых и традиционных религий и отражена в Декларации 11 октября 2018 года.

"Основным предметом деятельности центра станет продвижение на международном уровне инициатив Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы по сохранению и обеспечению межконфессионального и межцивилизационного диалога, а также популяризации идей Съезда лидеров мировых и традиционных религий, особенно в межсъездовский период. В настоящее время министерством ведется работа организационного характера, включающая в себя подготовку учредительных документов центра", - рассказали в ведомстве.

Кто возглавит будущий центр, пока не сообщается. Кандидат будет рассмотрен коллегиально на совете директоров.

Также в Министерстве информации и общественного развития РК отметили, что планируется реорганизация Международного центра культуры и религий и Научно-исследовательского и аналитического центра по вопросам религий путем их слияния. Новое учреждение будет переименовано в Центр религиоведческой экспертизы.