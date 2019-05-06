В результате ДТП с участием водителя акима Аулиекольского района погибла женщина
Артём МАРУСИЧ
Подробности происшествия сообщила сегодня, 6 мая, в ответ на запрос "НГ" пресс-служба департамента полиции Костанайской области. 30 апреля, около 16:00, в селе Аулиеколь 29-летний мужчина совершил наезд на 55-летнюю женщину, которая от полученных травм скончалась в больнице.
Иллюстративное фото inbusiness.kz
- Водитель дождался кареты скорой помощи, и поехал с пострадавшей в больницу, - пояснили в департаменте полиции. - В настоящее время проводится досудебное расследование по ст. 345 УК РК (нарушение Правил дорожного движения). Водитель был трезв.
Как стало известно "НГ", погибшая - сестра акима Сарыкольского района Амантая Балгарина, причем авария произошла во время субботника - машина сдавала назад и водитель не заметил женщину.
В акимате Аулиекольского района "НГ" подтвердили, что за рулем автомобиля был водитель акима района.
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