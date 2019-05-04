Мы не поддерживаем такие подходы - Ашимбаев о "нурботах"

Заместитель председателя партии Nur Otan Маулен Ашимбаев ответил на вопрос журналистов о так называемых "нурботах" в социальных сетях, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Все политические партии, не только в Казахстане, но и на Западе, сегодня большое внимание уделяют работе социальных сетей. Есть определенные технологии работы. В то же время наша принципиальная позиция: мы не поддерживаем те подходы, о которых вы говорите - кого-то заставлять или анонимные писать комментарии. Мы поощряем, чтобы наши члены партии были активными в соцсетях, писали от своего имени, выражали свою позицию. Очень важно, чтобы члены партии, прежде всего молодые, активно работали в социальных сетях. И это никакого отношения не имеет к понятию "нурботы", о которых вы говорите", - заявил Ашимбаев.

"С первого дня, как я был назначен на эту позицию, я говорю, что партия должна быть активной в соцсетях. Я сам открыл страницы в Facebook, Instagram и Twitter. Сейчас тоже активность будем наращивать", - добавил он.

Напомним, у кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева будет 19,5 тысячи доверенных лиц. Среди них велогонщик Александр Винокуров, шахматистка Динара Садвакасова, капитан паралимпийской сборной Зульфия Габидуллина, боксер Канат Ислам, Аружан Саин, Роза Рымбаева, Самал Еслямова и другие.

По словам Ашимбаева, доверенные лица за участие в агитационной работе оплату не получают.