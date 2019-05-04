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Ваш земляк: в чём её отличие от обыкновенной курицы?! Молитву читают во время забоя.
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«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Ваш земляк: Путин вот распродаёт страну налево и направо, не вкладывая ни копейки Ты видел договора купли-продажи? Откуда такая информация и что значит "распродаёт"? Ваш земляк: ....
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Верховный муфтий Казахстана перед Рамазаном напомнил, что нужно быть полезным стране

4 мая 2019, 11:46 |  Государство
За каждое доброе дело в этот священный месяц воздаётся награда в многократном размере, подчеркнул Серикбай кажы Ораз, передает Informburo.kz.

Председатель Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Серикбай кажы Ораз поздравил казахстанцев с наступающим священным месяцем Рамазан.

"Рамазан – это месяц, когда нужно непрерывно совершать добрые дела. Во время поста за каждое доброе дело воздаётся награда в многократном размере. Наш Пророк Мухаммед говорил: "Всякое благое дело сына Адама умножится, а наименьшее воздаяние за доброе дело будет десятикратным, но может возрасти и до семисоткратного", – говорится в обращении верховного муфтия.

Он призвал казахстанцев активно участвовать в благотворительных мероприятиях, а предпринимателей – по возможности не завышать цены на продукты питания и бытовые принадлежности. Он напомнил, что поминальные обеды и другие мероприятия проводили во время ифтара.

"Как вам известно, в стране особое внимание уделяется многодетным семьям, реализуется ряд государственных программ в этом направлении. Поэтому, поддержка инициатив государства является основным долгом каждого гражданина", – отметил глава ДУМК.

Чтобы получить многократное вознаграждение и благословение в священный месяц, Серикбай кажы Ораз призвал оказывать помощь и поддержку многодетным семьям, пожилым людям, матерям одиночкам и людям с ограниченными возможностями, позаботиться о сиротах и больных людях.

"Однажды один человек спросил у пророка Мухаммеда: "О Посланник Аллаха, кто из людей самый лучший?". Тогда он ответил: "Лучший из вас тот, кто полезен своему обществу и стране", – сообщил верховный муфтий.

Выплата закят (ежегодного налога в исламском праве) является обязанностью для мусульман, у кого есть материальная возможность, напомнил председатель духовного управления и подчеркнул, что если закят выплачивается в месяце Рамазан, то вознаграждение за него будет большим.

"Со Священным месяцем Рамазан! Желаю Вам достижения ваших целей и с каждым годом встречать Рамазан в здравии. Пусть Всевышний Аллах укрепит наше единство и согласие, дарует мир и спокойствие нашему народу. Пусть процветает наше независимое государство! Аминь" , – заключил Серикбай кажы Ораз.
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