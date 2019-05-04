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Пожар в частном секторе Костаная тушили 10 единиц техники службы пожаротушения
Артём МАРУСИЧ
4 мая 2019, 09:21 | Происшествия
Дом № 12 по ул. Лермонтова в Костанае загорелся в 15.30 пятницы, 3 мая. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ, в результате пожара никто не пострадал.
- Пожар локализован в 16 часов 36 минут и ликвидирован в 17 часов 03 минуты, - отметил Какимов. - В результате оперативно принятых решении спасены три жилых дома. На тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 43 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.
Огнем повреждена крыша жилого дома на площади 40 кв. м, а также надворные постройки на площади 40 кв. м.
Причина пожара устанавливается.
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