Пожар в частном секторе Костаная тушили 10 единиц техники службы пожаротушения

Дом № 12 по ул. Лермонтова в Костанае загорелся в 15.30 пятницы, 3 мая. Как сообщил на своей странице в Facebook начальник ДЧС Костанайской области Талгат КАКИМОВ, в результате пожара никто не пострадал.





- Пожар локализован в 16 часов 36 минут и ликвидирован в 17 часов 03 минуты, - отметил Какимов. - В результате оперативно принятых решении спасены три жилых дома. На тушении пожара задействовано 10 единиц техники и 43 человек личного состава службы пожаротушения ДЧС Костанайской области.

Огнем повреждена крыша жилого дома на площади 40 кв. м, а также надворные постройки на площади 40 кв. м.

Причина пожара устанавливается.