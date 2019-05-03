Токаева официально допустили к выборам

Касым-Жомарта Токаева зарегистрировали кандидатом в президенты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: akorda.kz

Центральная избирательная комиссия приняла постановление зарегистрировать кандидатом в президенты Касым-Жомарта Токаева. Указывается, что Токаев предоставил все необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты.

В его поддержку было собрано 313 653 подписи из 17 регионов Казахстана.

Удостоверение кандидата в президенты выдали доверенному лицу Токаева - Маулену Ашимбаеву.

Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00.00 часов 8 июня. День тишины - 8 июня.

Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.