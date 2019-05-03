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Токаева официально допустили к выборам
3 мая 2019, 10:39 | Государство
Касым-Жомарта Токаева зарегистрировали кандидатом в президенты, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото: akorda.kz
Центральная избирательная комиссия приняла постановление зарегистрировать кандидатом в президенты Касым-Жомарта Токаева. Указывается, что Токаев предоставил все необходимые документы для выдвижения кандидатом в президенты.
В его поддержку было собрано 313 653 подписи из 17 регионов Казахстана.
Удостоверение кандидата в президенты выдали доверенному лицу Токаева - Маулену Ашимбаеву.
Предвыборная агитация начнется сразу после окончания этапа регистрации и продлится до 00.00 часов 8 июня. День тишины - 8 июня.
Внеочередные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня.
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