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Добринцофф
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: Если говорить о деньгах, обратное переименование будет стоить тоже денег. А вообще - это важно так в краткосрочной перспективе и при явном наличии других проблем? Вот в том то и дело...
02.05.19 17:55
Victor Yang
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Добринцофф: вполне нормальное требование. Если говорить о деньгах, обратное переименование будет стоить тоже денег. А вообще - это важно так в краткосрочной перспективе и при явном наличии других...
02.05.19 17:37
директор пляжа
Супермаркет Small откроют в ТРЦ MART вместо супермаркета "Тамаша" в Костанае
существенно преобразится :lol: ,батареи покрасят, лампочки вкрутят. Один вопрос кому это нужно?! заезд и выезд лучше бы сделали в разных местах вот это было бы да, дабы разгрузить миниатюрную,...
02.05.19 17:26
Добринцофф
«Народ требует перемен». Эксперты о протестах и реакции на них
Victor Yang: А так капризы какие-то - не то название По моему очень дорогим капризом было как раз таки переименование столицы в угоду одному человеку, а оставить прежнее название Астана ,вместо...
02.05.19 17:13
Rexyn
Сбежавшего из колонии-поселения в Костанае мужчину поймали полицейские в Рудном
директор пляжа: быть может в зданиЕ? само собой. Исправили, спасибо.
02.05.19 17:11
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Платья в Казахстане теперь ищут на Clouty

2 мая 2019, 16:58 |  Реклама

Новое платье - всегда даже лучше, чем кусочек любимого пирожного. Оно с тобой надолго и не отразится негативно на фигуре - только украсит. А счастье с ним будет длиться ровно столько, сколько захочется, а не пять минут до пустого блюдца. Вопрос в том, где его найти - то самое заветное и желанное? Правильный ответ - в интернете.

Сказать, что онлайн-шопинг набирает популярность - это ничего не сказать. Вернее, сейчас он на пике своих возможностей. Ходьба по магазинам утомляет даже отчаянных обожателей скидок и трендовых новинок, к тому же на вешалках все выглядит совсем не так аппетитно, как на фотографиях с моделями.

И это только первый момент. Остальная история заключается в невероятном удобстве интернет-шопинга и экономии времени. Тратить время на поездку в магазин - не нужно, блуждать среди бесконечных вешалок в поисках необходимого - не стоит. Купить новый образ можно прямо во время зависания в скучной пробке, а найти свою вещь - посредством выбора нужной категории, разделения цен, сезонов, цветов и даже материалов.

А ведь многие магазины в принципе существуют только в интернете, при этом их ассортимент выглядит действительно очень вкусно, и он невероятно огромен - найти именно свое платье можно на любой бюджет и на любой даже самый взыскательный вкус. Подобрать можно просто идеальную вещь, если не в одном магазине, так в другом. Главное - уделить этому внимание.

И вот вы пошли искать платье. Добавили несколько цветочных в одну корзину, перелистнули вкладку и бросили пару неоновых историй в избранное. Потом зашли на третий сайт, где приглянулось еще одно. Если не купить, будет сниться - стопроцентно.

В итоге вы скорее всего устаните и запутаетесь, где и что вам понравилось. Пока добавляли в корзину одно, прошло время и оно оттуда уже исчезло. Возвращаетесь искать заново в переполненном избранном. В конечном итоге устанете так, будто двенадцать часов ходили по торговому центру, и со словами «да ну ваш интернет» выключите компьютер.

Именно для таких ситуаций был создан сервис Clouty - это fashion-платформа, где одновременно расположены более ста надежных магазинов. Чтобы сделать онлайн-шопинг приятным и найти шикарное платье, достаточно сделать поиск лишь по одному сайту и добавить все лучшее в корзину. В вашем распоряжении - целое множество гибких фильтров и настроек для супер быстрого поиска. Удобный и легкий интерфейс вкупе с многообразием брендов: от громких имен до молодых дизайнеров.

Кстати, перед тем, как начать поиск (https://www.clouty.kz/catalog/women-dresses), можно изучить последние тренды, вдохновиться созданными вишлистами, почитать.

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