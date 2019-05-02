Платья в Казахстане теперь ищут на Clouty

Новое платье - всегда даже лучше, чем кусочек любимого пирожного. Оно с тобой надолго и не отразится негативно на фигуре - только украсит. А счастье с ним будет длиться ровно столько, сколько захочется, а не пять минут до пустого блюдца. Вопрос в том, где его найти - то самое заветное и желанное? Правильный ответ - в интернете.

Сказать, что онлайн-шопинг набирает популярность - это ничего не сказать. Вернее, сейчас он на пике своих возможностей. Ходьба по магазинам утомляет даже отчаянных обожателей скидок и трендовых новинок, к тому же на вешалках все выглядит совсем не так аппетитно, как на фотографиях с моделями.

И это только первый момент. Остальная история заключается в невероятном удобстве интернет-шопинга и экономии времени. Тратить время на поездку в магазин - не нужно, блуждать среди бесконечных вешалок в поисках необходимого - не стоит. Купить новый образ можно прямо во время зависания в скучной пробке, а найти свою вещь - посредством выбора нужной категории, разделения цен, сезонов, цветов и даже материалов.

А ведь многие магазины в принципе существуют только в интернете, при этом их ассортимент выглядит действительно очень вкусно, и он невероятно огромен - найти именно свое платье можно на любой бюджет и на любой даже самый взыскательный вкус. Подобрать можно просто идеальную вещь, если не в одном магазине, так в другом. Главное - уделить этому внимание.

И вот вы пошли искать платье. Добавили несколько цветочных в одну корзину, перелистнули вкладку и бросили пару неоновых историй в избранное. Потом зашли на третий сайт, где приглянулось еще одно. Если не купить, будет сниться - стопроцентно.

В итоге вы скорее всего устаните и запутаетесь, где и что вам понравилось. Пока добавляли в корзину одно, прошло время и оно оттуда уже исчезло. Возвращаетесь искать заново в переполненном избранном. В конечном итоге устанете так, будто двенадцать часов ходили по торговому центру, и со словами «да ну ваш интернет» выключите компьютер.

Именно для таких ситуаций был создан сервис Clouty - это fashion-платформа, где одновременно расположены более ста надежных магазинов. Чтобы сделать онлайн-шопинг приятным и найти шикарное платье, достаточно сделать поиск лишь по одному сайту и добавить все лучшее в корзину. В вашем распоряжении - целое множество гибких фильтров и настроек для супер быстрого поиска. Удобный и легкий интерфейс вкупе с многообразием брендов: от громких имен до молодых дизайнеров.

Кстати, перед тем, как начать поиск (https://www.clouty.kz/catalog/women-dresses), можно изучить последние тренды, вдохновиться созданными вишлистами, почитать.

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