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Начальник департамента полиции Костанайской области открыл личную страницу в Фейсбуке
2 мая 2019, 13:52 | Государство
Таким образом генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов собирается повысить открытость полиции и эффективность ее работы. Об этом сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе департамента.
Как отмечает сам генерал, страница создана для обратной связи с населением.
- Все обращения, предложения будут мною рассматриваться и приниматься решения, - написал Аймагамбетов в своем первом посте. - Уверен, что такой диалог сделает работу полиции еще эффективнее и прозрачнее. Присоединяйтесь к этому диалогу.
Также начальник ДП пообещал рассказывать о повседневной работе полиции и давать комментарии к важным событиям.
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