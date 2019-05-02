Начальник департамента полиции Костанайской области открыл личную страницу в Фейсбуке

Таким образом генерал-майор полиции Бекет Аймагамбетов собирается повысить открытость полиции и эффективность ее работы. Об этом сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе департамента.

Как отмечает сам генерал, страница создана для обратной связи с населением.

- Все обращения, предложения будут мною рассматриваться и приниматься решения, - написал Аймагамбетов в своем первом посте. - Уверен, что такой диалог сделает работу полиции еще эффективнее и прозрачнее. Присоединяйтесь к этому диалогу.

Также начальник ДП пообещал рассказывать о повседневной работе полиции и давать комментарии к важным событиям.