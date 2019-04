Гладкие, пушистые, мохнатые и с дредами - в Костанае прошла Национальная всепородная выставка собак «Весенний кубок Костаная»

На самом деле выставок в последние выходные апреля было две. Одна прошла в субботу, 27 апреля, другая в воскресенье, 28 апреля. В воскресной выставке, которую посетили корреспонденты «НГ», экспертную оценку получили 142 собаки. Лучшей признана собака из Тюмени.

Ризеншнауцер Вест, приехавший и из Екатеринбурга, еще очень молод - ему 1 год и три месяца

Выставки, проводимые силами Центра племенного разведения и дрессировки собак «КАНИС-ПРОФИ», всегда собирают собаковладельцев и их питомцев не только из Казахстана, но и из разных уголков России. Причем россияне принимали в них более активное участие , чем казахстанцы. В этом году ситуация изменилась. Как отметила одна из организаторов выставки Юлия Гольская, обычно 60-70% участников приезжают из России, а в этом году, наоборот, «наших» больше.

Цвергшнауцер Хучик из Нижнего Тагила делит жилплощадь с шестью такими же классными чертенятами

Мы расскажем о самых примечательных участниках воскресной выставки.

Французский бульдог - аристократизм и напористость в одном флаконе

Красотка Ники, а для хозяйки - Никуша, представитель модной породы померанский шпиц. Живет в Костанае. Никуша – юный чемпион Казахстана, лучший представитель породы и второй призер в «бэсте». Теперь задача для Ники и ее хозяйки - завоевание титула чемпиона Казахстана. Никуша с совершенно индифферентным видом воспринимала восторги публики. Как не восторгаться - такая кукольная мордашка у кого угодно вызовет умиление, даже у любителей больших собак.

- Она вообще спокойная, я бы даже сказала, невозмутимая, - хвалит свою собачку Муслима СЕЙДАХМЕТОВА. - Очень послушная, не хулиганит. Только может немного полаять, если кто-то чужой пришел. И очень терпеливая. Если я захочу спать утром до 11 часов, она позволяет, не гадит дома и не будит меня, спит спокойно.

У Муслимы две собаки - есть еще и кобель, тоже померанец. Ему 4 года, а Никуше - 2 года. По словам хозяйки, Никуша, хоть и младше, но у нее больше больше степенности. Впрочем, никаких особых проблем собаки в доме не создают, а те небольшие, что были, ушли со щенячеством.

Еще один «наш» сразу привлекал внимание всех, кто приходил на выставку, хоть и был мал ростом. Отчаянно рыжий цвергпинчер бодро реагировал на происходящее вокруг, реализуя ориентировочный рефлекс «Что такое?» на полную катушку. Этот образчик живости и игривости делал стойку на задних лапах, как сурикат, охраняющий колонию, мгновенно переключался на новые события и ничего не упускал из виду. Маленький песик с гордым именем Император, а по-домашнему - Тор (что тоже эпично) живет в Костанае, ему всего 11 месяцев.

Тор - единственный рыжик среди черно-подпалых цвергпинчеров Костаная

- Я в эту породу влюблена,- говорит Анна ПЕРЕВОЗНАЯ, - для дома – идеальный вариант. Места много не занимает. Ничего не портит, нет лишней шерсти. Уход простой, характер покладистый. Единственное, с чем пришлось повоевать, – в детстве гавкал по поводу и без. Но я его отучила от этой дурной привычки. Очень хотим вторую такую собаку, но пока сдерживаем себя.

Цвергпинчеров в Костанае немного и все они черно-подпалые, кроме Тора. Он единственный рыжий среди этой достойной компании.

Фокстерьер Тайгер приехал из Астаны. Феерический темперамент фоксов известен и тем ценнее послушание, которого удается добиться от этих сгустков энергии. Тайгер весьма прилежно демонстрировал выставочную стойку – сразу видно бывалого чемпиона.

Фокстерьер Тайгер - неистовый темперамент в оболочке из воспитанности

Его дочь стала чемпионом мира. Конечно, старания владельца необходимы, но и от генов никуда не убежишь. А Тайгер тиражирует очень качественную генетическую программу.

Ну и, конечно же, россияне порадовали, привезя, несмотря на расстояния и границы, своих питомцев. На прошлогодней апрельской выставке особым вниманием зрителей пользовался бернский зенненхунд Пончик из Перми. Тогда его хозяйка Анна ЛИПАТОВА говорила, что в семье два берна - кроме Пончика есть еще и Веня, больше похожий на медведя. Очень хотелось, чтобы Веня приехал. Как же было радостно, зайдя в зал, где отдыхали участники, сразу увидеть крупного красавца «фирменного» зенненхундского окраса. Пончик в этот раз остался дома, а Веня приехал за дипломами, которые получил по праву. Хозяйка не обманывала нас в прошлом году, описывая Веню. Он и впрямь напоминает медведя – такой же пухнастый увалень.

Пермяк Веня - большой, красивый и добрый как мишка из русских сказок

- Он казался в два раза больше, - ответила на наши восторги по поводу вениных габаритов Анна. - Перед выставкой всю лишнюю шерсть мы ему вычесали. Не зря потратили время, приводя его в порядок, вот получили ЛПП (титул лучшего представителя породы - «НГ»).

Екатерина ЮШКОВА из Нижнего Тагила уже 25 лет занимается одной породой – любимыми черными терьерами. Сейчас у нее живут два черныша. Идиллия Канадская, она же Груня, щенком прибыла из Канады. Там, в Монреале, живет бывшая наша соотечественница Маргарита Гольская, для которой разведение русских черных терьеров стало делом всей жизни. Собаки из монреальского отделения питомника «Калинка» даже служат в канадском спецназе.

Черный терьер Груня родилась в Монреале, живет в Нижнем Тагиле

- Черныши – самая лучшая порода, - утверждает Екатерина, - это и охранник и нянька. Мои черныши мою внучку вырастили с пеленок. Они все понимают и все помнят. И еще сами умеют решения принимать.

Груне всего 16 месяцев и у нее впереди много побед на выставках.

Гладкие, с каким-то английским лоском бигли – собаки охотничьи, но в последнее время их все чаще заводят для души, как компаньонов. Шерли и Киса приехали из Нижнего Тагила и принадлежат они одной очаровательной хозяйке. Эта порода так ей полюбилась, что на одной собаке остановиться оказалось невозможно.

- Сначала взяли Шерли, ей сейчас 1 год, - рассказывает Светлана ЧЕРЕПАНОВА, - и так эта порода нам понравилась, что захотелось еще бигля. Так у нас появилась Киса, ей только 5 месяцев. Они совершенно разные. Шерли - ласковая и очень спокойная, а Киса - просто терминатор, темперамент - вулкан. Дома они ведут себя очень прилично, ничего не испортили. И очень удобно, что короткошерстные - никакого особого ухода не надо, при этом всегда выглядят ухоженными. У нас еще американский кокер-спаниель, восьмилетняя девочка. Я решила, что она должна быть под стать биглям, и теперь стригу ее коротко - красота!

Полуторагодовалый «кавказец» Батыр был самым популярным компаньоном для фотосессий

Не все отдают предпочтение такому удобству, как короткая шерсть у собаки. Есть те, кто трудностей ухода не боится, и готов на все, чтобы завести собаку любимой породы. Ирина ФОКИНА из Тюмени третий раз приезжает в Костанай на выставки со своими пули. Четыре питомца Ирины побывали в Костанае. Этих собак не спутаешь ни с кем - у них дреды, как у самого Боба Марли. Расчесывать их нельзя, что облегчает уход, но купать такую собаку надо по особой технологии, очень аккуратно. И сохнут они не менее суток, в этом сложность. Зато характер у пули замечательный и дрессируются они легко, потому что все понимают.

Пули Хэппи - победительница Best of best

Длинный путь от Тюмени до Костаная Ирина проделывает не зря, ее собаки всегда получают призы. А на этой выставке Хэппи победила в Best of best, то есть стала лучшей собакой выставки.

