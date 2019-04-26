На монетах тенге изменили надписи

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение циркуляционные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года, передает Tengrinews.kz.

Дизайн монет одобрен президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым 20 марта 2019 года.

В соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые Конституционные законы Республики Казахстан" от 29 июня 2018 года № 162-VI ЗРК в Государственный Герб Республики Казахстан внесено изменение, в соответствии с которым слово "ҚАЗАҚСТАН" на государственном языке было выполнено с использованием алфавита на основе латинской графики - QAZAQSTAN.

Требование об использовании Государственного Герба с надписью "QAZAQSTAN" введено в действие с 1 ноября 2018 года.

"Поскольку Государственный Герб Республики Казахстан является обязательным элементом дизайна монет тенге, Национальным банком принято решение о выпуске в обращение циркуляционных монет с измененным дизайном образца 2019 года, текст надписей на которых выполнен на государственном языке с использованием алфавита на основе латинской графики", - пояснили в Нацбанке.

На оборотной стороне циркуляционных монет (реверсе) изображен Государственный Герб Республики Казахстан со словом "QAZAQSTAN", а также надпись "QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY", обозначающая страну-эмитента. На лицевой стороне циркуляционных монет (аверсе) расположены цифровое изображение номинала монет, а также текстовые надписи с наименованием национальной валюты "TEŃGE" и сокращенным обозначением банка-эмитента "QUB" (Qazaqstan Ulttyq Banki).

На циркуляционных монетах номинальной стоимостью 100 тенге с измененным дизайном образца 2019 года на боковой поверхности (по гурту) имеется надпись "JÚZ TEŃGE".

Отмечается, что технические и физические параметры циркуляционных монет: масса, диаметр, толщина, сплав металла сохранены без изменений. Дополнительная перенастройка платежных терминалов и другой кассовой техники не потребуется.

"Циркуляционные монеты старого и нового образца являются законным платежным средством и обязательны к приему по всем видам платежей!" - добавили в Нацбанке.

По данным финансового регулятора, по состоянию на 1 апреля 2019 года в обращении находится 2,9 миллиарда циркуляционных монет на сумму 45,3 миллиарда тенге. На текущий момент оценочное количество монет на душу населения Казахстана составляет 158 штук.

"Это достаточный объем для обеспечения наличного денежного оборота страны", - считают в Нацбанке.

Также подчеркивается, что, в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях, отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 5 месячных расчетных показателей (12 625 тенге), на субъекты среднего предпринимательства - в размере 10 МРП (25 250 тенге), на субъекты крупного предпринимательства - в размере 25 МРП (63 125 тенге). Отказ банками и Национальным оператором почты в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП (126 250 тенге).