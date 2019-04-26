"Исключений нет" - юрист объяснил запрет на возврат телефонов продавцам

Казахстанский юрист Мухтар Кусаинов объяснил недавние поправки в закон "О защите прав потребителей", передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pixabay.com

Речь идет о так называемом исключительном списке товаров, которые нельзя вернуть после покупки, куда входят лекарственные средства и медицинские изделия, нательное белье, чулочно-носочные изделия, животные и растения, а также метражные товары. Теперь в этот список включили и абонентские устройства сотовой связи, то есть мобильные телефоны и планшеты с поддержкой SIM-карт.

Раньше сотовые телефоны надлежащего качества можно было в течение 14 дней вернуть, чтобы обменять на другие или чтобы получить свои деньги обратно. Однако теперь, как поясняет юрист, вы не сможете вернуть телефон уже после оплаты и пробивки чека.

Иллюстративное фото: unsplash.com

"Сделка розничной купли-продажи сотового телефона, как правило, исполняется при самом ее совершении. То есть покупатель выбрал устройство, передал деньги, а продавец - товар. С этого момента покупатель становится собственником товара и, соответственно, не может вернуть товар. То есть возврат вообще здесь исключен. Абонентское устройство сотовой связи, если оно надлежащего качества, никак теперь не вернешь, даже если не распаковал. В законе телефоны четко попали под запрет возврата. Без каких-либо исключений. Но сам продавец может пойти навстречу и сделать возврат телефона. Но это уже его право, а не обязанность", - отметил специалист.

В эту категорию товаров, по словам юриста, теперь подпадает любой планшет, в который вставляется SIM-карта. А устройства, в которых нет такого слота, как пояснил юрист, не считаются абонентским устройством сотовой связи. Кусаинов считает, что с новыми поправками закон теперь защищает больше продавцов. По его мнению, потребитель всегда должен иметь право вернуть не понравившийся ему телефон, как и любой другой товар не из "исключительного списка".

"Считаю, что неважно, что ты возвращаешь - кроссовки или смартфон. Для молодежи это важные аксессуары. Но изготовителям и продавцам финансово невыгодно тратиться на "обнуление" всех данных после возврата. Хотя это стандартная издержка предпринимателя. Такая же, как и у владельца бутика, принимающего возврат сумочки за 1000 долларов. Закон защищает теперь больше продавцов", - добавил юрист.

Однако в пользу потребителей, как отметил Кусаинов, в новом законе также была сделана важная поправка. Теперь не обязательно сохранять фискальный чек для возврата товара надлежащего качества. Можно доказать покупку другими способами - свидетельские показания, видеозапись и так далее. Но это неравный размен в части поправок, считает специалист.

"Предполагаю, что новые поправки - это лобби крупных игроков на рынке. Конечно, им было невыгодно производить возврат ранее, теперь они могут быть спокойны. Теперь не будет возвратов, но будет еще больше сделок на вторичном рынке. Хоть и не так выгодно для продавца б/у телефона. Польза для потребителей может быть в том, что люди станут серьезнее подходить к таким покупкам", - сказал Кусаинов.

В свою очередь Министерство национальной экономики объясняло новый запрет заботой о покупателях.

"Реализация данной продукции одновременно сопровождается ее активизацией и загрузкой ряда программ, носящих идентификационную авторизацию. Возвращенная в течение 14 дней продукция, хоть и надлежащего качества, по сути становится бывшим в употреблении техническим устройством, требующим обнуления всех цифровых следов его первого владельца. Дальнейшая реализация данного устройства влечет ряд необоснованных проблем для нового добросовестного пользователя", - заявляли в ведомстве.

Также подчеркивается, что данная норма не распространяется на абонентские устройства сотовой связи ненадлежащего качества, то есть не соответствующие требованиям, установленным техническими регламентами и нормативными документами, выпущенные с нарушением прав интеллектуальной собственности, независимо от их употребления, сохранения товарного вида, потребительских свойств, пломб и ярлыков.