Как узнать свой избирательный участок?

9 июня в Казахстане состоятся внеочередные выборы президента. Для того, чтобы в этот день отсутствие вашей фамилии в избирательном списке не стало неприятной неожиданностью, стоит заранее убедиться, что вы относитесь именно к этому участку.

Фото Николая СОЛОВЬЕВА

Это можно сделать несколькими способами:

1. На сайте областного акимата.





Вам потребуется ввести свой ИИН, ФИО и дату рождения, или адрес регистрации. Мы рекомендуем воспользоваться первыми двумя опциями - вдруг вы не зарегистрированы по адресу, по которому проживате? А это имеет принципиальное значение.

2. Приложение Smart Qostanai.

Скачать его можно в Play Market или AppStore. Далее выбирайте раздел "Городские услуги" - "Мой избирательный участок". В этой опции вы сможете найти свой участок по адресу.

Если же выбрать пункт "Поиск избирательного участока", то можно будет найти свой участок по ИИН и паре ФИО - дата рождения.

3. Через приложение Telegram.

Вам потребуется найти в поиске Smart Kostanay bot. Если вы впервые подписались на него, нажмите кнопку "Старт", затем выберите удобный язык и форму обращения к вам. Далее выберите в меню пункт "Поиск избирательного участка".

Бот в Telegram также предлагает вам найти свой избирательный участок введя ФИО и дату рождения, адрес или ИИН.

4. Через приложение Messenger.

Еще один чат-бот, только уже в приложении Messenger от Facebook. Введите в поисковую строку Smart Kostanay bot. Нажмите "Начать", а затем "Старт". Затем выберите "Услуги" - "Поиск избирательного участка". Поиск осуществляется по ФИО и дате рождения, ИИН или адресу.

5. Позвонить в Call-центр.

Для каждого города области создан свой Call-центр. В Костанае выделено пять номеров: 8 (7142) 57-57-30, 8 (7142) 57-57-52, 8 (7142) 57-57-62, 8 (7142) 57-57-61, 8 (7142) 57-57-10.

Номера для других городов и районов указаны на сайте акимата.

Инфографика предоставлена пресс-службой акима области

В случае, если не удалось найти себя в списках избирателей, необходимо до 20 мая обратиться в аппарат акима города/района по месту своей регистрации (постоянной или временной) для включения в списки избирателей. При себе необходимо иметь адресную справку. С 25 мая для включения в списки необходимо обращаться в участковую избирательную комиссию по месту своей регистрации (постоянной или временной).