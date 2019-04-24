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Ярмарку под открытым небом в Костанае перенесли с воскресенья на субботу
Георгий ГОВОРОВ
24 апреля 2019, 15:19 | Общество
С такой инициативой выступили в управлении сельского хозяйства Костанайской области.
- По многочисленным просьбам горожан ярмарка переносится на субботу, 27 апреля, - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.
Как пояснили "НГ" в пресс-службе, воскресенье, 28 апреля, значилось в плане мероприятий. Но учитывая, что многие горожане в этот день будут отмечать Пасху, решили провести ярмарку на день раньше.
Место проведения ярмарки остается прежним - Сити-центр. Начало торговли - в 9 часов утра. Цены будут на 15-20% ниже рыночных.
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