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elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Не ну можно и с опытом, но тогда только НАН или опять конституцию переписывать. Выбор увеличится, от Саакашвили до Порошенко. :-P 8-) Опыт имеется!
23.04.19 21:31
elektron
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Victor Yang: Только в худшую сторону. Сразу и всем хорошо - просто невозможно. А кандидатов без опыта начинают выбирать, когда хуже некуда. Ну так в основном без опыта, откуда его взять то? Вон...
23.04.19 21:12
saba
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
arman_kst: А других нельзя было? Надо было несколько, чтобы народ выбрал из них 1 партия 1 кандидат, так в законе
23.04.19 21:03
таноми52
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева кандидатом в президенты
Сабыр: Ребята,давайте нам тоже КВНщика! А вдруг что-то начнёт меняться? Почитайте ""Даже не думай". Казахстанцы с юмором отреагировали на победу Зеленского" :-) :-) :-)
23.04.19 20:40
Тимур Гафуров
Осадки ожидаются во вторник и среду в Костанайской области
yudjin: в ночь со вторника на четверг ждут Исправил. спасибо
23.04.19 19:55
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Сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом пройдёт в Костанае в воскресенье

Георгий ГОВОРОВ

23 апреля 2019, 17:05 |  Общество

Ярмарка пройдёт в воскресение, 28 апреля, в Сити-центре возле здания почты. Начало - в 9.00. Сельхозпроизводители из городов и районов будут продавать мясо, овощи, муку, масло, мед и сахар по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"

В отделе маркетинга и переработки ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области" предоставили "НГ" список рекомендуемых цен:

Наименование продукции

Единица
измерения

Рекомендуемые
цены, тенге

говядина

кг

1350-1400

свинина

кг

1150

баранина

кг

1300-1400

конина

кг

1500-1600

мясо птицы (куры)

кг

700-900

колбаса вареная

кг

850

колбаса полукопченая

кг

1100

молоко 1,5-2,5%

литр

170-190

масло сливочное

кг

950-1200

масло СПРЭД

кг

500

яйцо С-1

десяток

230

макаронные изделия

кг

155

мука высший сорт

кг

130

мука первый сорт

кг

90

сахар

кг

227

мед

кг

1500

рис

кг

240-245

масло растительное

кг

330-390

картофель

кг

60-80

морковь

кг

85

лук

кг

76

капуста

кг

100

свекла

кг

135



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