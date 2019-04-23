Сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом пройдёт в Костанае в воскресенье

Ярмарка пройдёт в воскресение, 28 апреля, в Сити-центре возле здания почты. Начало - в 9.00. Сельхозпроизводители из городов и районов будут продавать мясо, овощи, муку, масло, мед и сахар по ценам на 15-20% ниже рыночных.

Фото из архива "НГ"

В отделе маркетинга и переработки ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области" предоставили "НГ" список рекомендуемых цен: