Сельскохозяйственная ярмарка под открытым небом пройдёт в Костанае в воскресенье
Георгий ГОВОРОВ
Ярмарка пройдёт в воскресение, 28 апреля, в Сити-центре возле здания почты. Начало - в 9.00. Сельхозпроизводители из городов и районов будут продавать мясо, овощи, муку, масло, мед и сахар по ценам на 15-20% ниже рыночных.
Фото из архива "НГ"
В отделе маркетинга и переработки ГУ "Управление сельского хозяйства акимата Костанайской области" предоставили "НГ" список рекомендуемых цен:
|
Наименование продукции
|
Единица
|
Рекомендуемые
|
говядина
|
кг
|
1350-1400
|
свинина
|
кг
|
1150
|
баранина
|
кг
|
1300-1400
|
конина
|
кг
|
1500-1600
|
мясо птицы (куры)
|
кг
|
700-900
|
колбаса вареная
|
кг
|
850
|
колбаса полукопченая
|
кг
|
1100
|
молоко 1,5-2,5%
|
литр
|
170-190
|
масло сливочное
|
кг
|
950-1200
|
масло СПРЭД
|
кг
|
500
|
яйцо С-1
|
десяток
|
230
|
макаронные изделия
|
кг
|
155
|
мука высший сорт
|
кг
|
130
|
мука первый сорт
|
кг
|
90
|
сахар
|
кг
|
227
|
мед
|
кг
|
1500
|
рис
|
кг
|
240-245
|
масло растительное
|
кг
|
330-390
|
картофель
|
кг
|
60-80
|
морковь
|
кг
|
85
|
лук
|
кг
|
76
|
капуста
|
кг
|
100
|
свекла
|
кг
|
135
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yudjin: в ночь со вторника на четверг ждут Исправил. спасибо