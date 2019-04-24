Жительница Костаная получила чужой штраф с "Сергека" в Нур-Султане

Жительнице Костаная прислали чужой штраф с одной из камер "Сергек" в Нур-Султане, сообщает корреспондент Тengrinews.kz.

Фото ©Турар Казангапов

Как рассказала 24-летняя Айдана Есмагулова, в Нур-Султане она была - училась в одном из столичных вузов. Свой автомобиль девушка приобрела в 2016 году. Она зарегистрировала машину в Нур-Султане. Но после окончания учебы в 2017 году девушка переехала в Костанай и нашла там работу. У машины остались столичные госномера.

В марте 2019 года ей на мобильный телефон пришло сообщение с уведомлением. Айдана обнаружила, что за ее автомобилем зарегистрирован штраф за нарушение ПДД в Нур-Султане. Девушка удивилась, так как последние несколько месяцев она не бывала в столице.

"Прям аккурат перед Международным женским днем мне прислали такой "подарок". Я не столько расстроилась, сколько была возмущена. В сообщении была ссылка на штраф на сайте "Камкор" - это был штраф с камеры "Сергек". Все данные моего автомобиля указаны верно, но на фотографии был совсем другой автомобиль с другим цветом и другими габаритами. Так как это были праздничные дни, у меня и времени не было разбираться, да и длинные выходные были. Все отдыхали", - поделилась Айдана.

Уведомление о штрафе. Скриншот предоставлен Айданой Есмагуловой

Автомобиль Айданы Есмагуловой

После праздников она решила заняться проблемой, но к тому времени штраф с сайта Qamqor.gov.kz исчез. Девушка негодует, почему ей сначала ошибочно выписали штраф, а потом удалили из базы.

"Как на чужую машину, которая в этот период не находилась в городе, могут выписать штраф. Даже если кто ездил по поддельным номерам, нужно же сверять данные. На фотографии показывают внедорожник, а по описанию - легковушка. Все цифры и буквы на моих госномерах такие, что их нельзя спутать с другими", - отметила Айдана Есмагулова.

Между тем в Департаменте полиции Нур-Султана объяснили этот случай. По данным ведомства, камеры допускают ошибочное распознавание госномеров. В основном это происходит в ночное время суток.

"Имеются единичные факты ошибок, допускаемых системой при распознавании государственного регистрационного номера. В основном в ночное время суток. В данном случае комплексом "Сергек" был ошибочно распознан госномер транспортного средства, с участием которого совершено административное правонарушение. В этой связи собственник автомашины был оповещен SMS-сообщением о имеющемся адмштрафе. Вместе с тем производство по предписанию, оформленному по указанному правонарушению, было отменено по основаниям, предусмотренным административным законодательством, в связи с отсутствием состава адмправонарушения", - рассказали в пресс-службе столичного ДП.

Отмечается, что аппаратно-программные комплексы "Сергек" работают круглосуточно в автоматическом режиме. В среднем за сутки фиксируется порядка шести-восьми тысяч административных правонарушений. По ним в автоматизированном режиме оформляются предписания о необходимости уплаты штрафа.