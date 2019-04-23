Руководство МПС управления полиции Рудного привлекли к дисциплинарной ответственности после видеоролика "Гаишники из Рудного"

Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

Кадр из видео

Н. Исаков подал жалобу на действия сотрудников дорожной полиции в полицейскую службу УП г. Рудного. Согласно законодательству, ему должны были предоставить ответ в течение 15 дней. Но даже спустя месяц ответа он не получил. О чем Исаков рассказал 14 апреля на сайте "НГ".

"По данному факту, согласно требованию ст. 8 п. 1 Закона РК «О порядке рассмотрения обращений физических и юридических лиц», за несвоевременное предоставление ответа гражданину Искакову Н. Е. руководство местной полицейской службы УП г. Рудный привлечено к строгой дисциплинарной ответственности", - сообщили в пресс-службе департамента полиции.