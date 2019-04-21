В Шри-Ланке прогремела серия взрывов, сообщает "Русская служба BBC". По последним данным, погибли 207 человек, 450 ранены.
Здесь и далее фото Reuters и AP/PT
Восемь взрывов прогремели в воскресенье в трех церквях во время пасхальных служб, в трех люксовых отелях, в жилом комплексе, а также вблизи зоопарка. В основном атаке подверглась столица Шри-Ланки — город Коломбо.
Семь человек, подозреваемых в причастности к взрывам, задержаны, сообщил министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Силва.
Как уточняет Tribune India со ссылкой на представителя полиции, первые взрывы произошли около 8:45 утра местного времени во время праздничных служб.
По предварительной информации, казахстанцев среди погибших нет, уточняет informburo.
В стране ввели комендантский час. Он продлится до шести утра. Также власти заблокировали социальные сети.
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