Меры по повышению качества государственных услуг в социальной сфере обсуждаются в Костанайской области

19 апреля заместитель акима Костанайской области Марат ЖУНДУБАЕВ и руководитель департамента Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Салауат МУКСИМОВ организовали диалоговую площадку по обсуждению предложений, направленных на повышение качества госуслуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения.

Мероприятие прошло в форме видеоконференции с участием заместителей акимов городов и районов, руководителей соответствующих отделов и управлений акимов, также представителей неправительственных организаций.

Обсуждение началось с информации председателя общественного фонда «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» Динары УТЕБАЕВОЙ о фактах нарушений установленных стандартов государственных услуг, которые в сфере медицины и социальной защиты выявили общественники методом «тайный покупатель».

В частности, с середины декабря 2018 года справки наркологической и психоневрологической организаций должны выдаваться бесплатно через Государственную корпорацию и веб-портал «электронного правительства». Однако в ходе мониторинга, который проводился через месяц после этого срока, обнаружилось, что документы по-прежнему выдаются на платной основе при непосредственном контакте с работниками этих организаций.

- Было выдано 7 300 справок, - сообщила председатель общественного фонда. – С учетом средней их стоимости, необоснованное взимание денежных средств от населения составило 3,5 млн тенге. По данным фактам департамент Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции внес рекомендации Управлению здравоохранения, в том числе по возврату денежных средств.

В других госорганах продолжается практика истребования от услугополучателей излишних документов или документального подтверждения сведений, которые гоструктуры могут получить из информационных систем. В этой связи, руководитель управления госуслуг департамента Гульнара ШАГИРОВА предложила чиновникам руководствоваться принципом «услуга для человека», а не «человек для услуги».

- Какая необходимость при зачислении детей в детские сады предоставлять паспорт здоровья ребенка? - спросила Шагирова у присутствующих коллег по госслужбе. - По сути, его наличие не влияет на принятие решения. Даже если ребенку не сделаны профилактические прививки, это не препятствует зачислению его в детский сад.

Она сообщила, что сотрудниками управления подготовлены предложения по оптимизации 26 видов госуслуг, затрагивающих социальный блок. Часть из них предполагает сокращение установленного стандартами срока исполнения услуг, другие – упрощают оформление этой процедуры.

По некоторым предложениям руководители госструктур тут же высказали сомнения. Например, руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК согласился, что проведение профосмотра можно было бы сделать бесплатным. Но в том случае, если бы эта услуга вошла в реестр гарантированных государством видов медицинской помощи. Сейчас этого нет. Как нет и четкого определения платных или бесплатных медуслуг.

- У нас некоторые медицинские организации от бюджетного финансирования по итогам года выходят «в минусах», - посетовал Дудник. – Поэтому им предоставлено право зарабатывать дополнительные средства на платных услугах. Чтобы у людей не было претензий, нужно им четко сказать: профосмотр – услуга платная. Или, если ее официально признают бесплатной, тогда медицинским организациям в бюджете нужно планировать необходимые средства.

Возражения возникли и у руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар АБЕНОВОЙ. Она не согласилась с предложением упростить работу участковых комиссий, которые обследуют материальное положение заявителей на получение социальной помощи. Инициаторы этой идеи считают, что комиссия должна выезжать на место, хотя ее решения зачастую носят формальный характер. Идет ненужная затрата государственных средств. К тому же затягиваются сроки.

- При назначении социальной помощи нужно знать все виды доходов заявителя, - считает Абенова. – Мы же не знаем, есть ли у него личное хозяйство.

Замакима Жундубаев и руководитель департамента Муксимов согласились, что все предложения нужно еще проработать и предложили сделать это в течение двух дней.