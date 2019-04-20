В Костанайской области в 2019 году утилизировали около полутонны мертвой рыбы

Об этом 19 апреля сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства РГУ "Костанайская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира" Танат СМАИЛОВ на брифинге в областном пресс-клубе.





Сотрудники инспекции проверили три сообщения костанайцев о заморе рыбы, которые появились 10 и 11 апреля в социальных сетях и СМИ.

Первый такой факт выявлен в Костанае на озере «Тарелочка» в микрорайоне «Аэропорт». Как сообщил Смаилов, в 2015 году озерцо исключено из списка рыбохозяйственных водоемов, так как вблизи стали строить дома. Поэтому оно не значится в списках инспекции. Однако, проводя проверку по сигналу граждан, сотрудники обнаружили 28 кг мертвого карася. Изъятую рыбу отправили на утилизацию.

С реки Кабырга в поселке Торгай Жангельдинского района, сигнал о заморах поступал дважды.





- В первый раз сигнал поступил в феврале, мы проверили и обнаружили, что замора не было, - пояснил Смаилов. - На льду лежала мелкая плотва. Здесь же были следы браконьеров. В общем собрали около 23 кг рыбы и уничтожили.

В местную администрацию было направлено письмо с предписанием уделить больше внимания предотвращению замора рыбы. Провели замеры кислорода в реке, они были в норме. Тем не менее весной местные жители вновь обнаружили скопление мертвой рыбы. В этот раз было собрано около 350 кг. Специалисты предполагают, что причины замора природные - недостаток кислорода в определенном месте реки.

Третье место, где обнаружена массовая гибель рыбы - озере Сарыколь, где за противоморные мероприятия отвечает ТОО «Сияль». Возле озера есть котлован глубиной около метра, который с водоемом соединяет труба.

- Котлован полность промерз. Когда пришла весна, лед растаял, - рассказал Смаилов. - Вероятнее всего, через трубу мертвый карась попал в водоем. При личном разговоре с пользователем озера, выяснилось, что других случаев замора зиму замора не было.

На озере Сарыколь сотрудники инспекции собрали 31 кг мертвой рыбы.





Во всех случаях были взяты пробы воды, но установить точную причину гибели рыбы экспертиза не смогла. Заморы произошли зимой и к весне рыба успела разложиться. Предположительно речь идет о гибели из-за недостатка кислорода в воде покрытых толстым слоем льда водоемов.

- По сравнению с другими регионами это немного, - считает Смаилов. Подобные случаи происходят практически каждую зиму.

В Костанайской области зарегистрировано 800 водоемов рыбохозяйственного значения. Из них 228 закреплены за инспекцией, а остальные считаются резервными и находятся на балансе местных исполнительных органов.

Чтобы предотвратить замор рыбы проводят специальные мероприятия: бурят лунки и обогощают воду кислородом. С ноября 2018 года на водоемах Костанайской области, по данным ведомства Смаилова, пробурено 128 000 лунок. Установлено 17 000 камышовых снопов, чтобы предотвратить их замерзание.

Ежемесечно 12 сотрудников инспекции проверяют по 40-50 водоемов, что явно недостаточно.