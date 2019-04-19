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Продукты и немного денег передали семье костанайских инвалидов в рамках проекта "Нужные деньги"

Георгий ГОВОРОВ

19 апреля 2019, 13:48 |  Общество

Картофель, лук, морковь, свекла и капуста предназначаются семье инвалидов второй группы. Айсулу ЗИНЕБАЕВА и Самат МОЛДЫБАЕВ, оба с диагнозом ДЦП, живут на пособия по инвалидности в малосемейном общежитии. Молодая семья воспитывает дочь Нурай, которой через полтора месяца исполнится два года. Девочка здорова. 

Общий доход семьи - чуть больше 90 000 тенге - заставляет родителей экономить на всем.

Накануне Наурыза читатели "НГ" помогли Айсулу и Самату. Им передали 60 000 тенге на обувь для Самата (их хватило еще на куртку для девочки и рюкзак для папы), а также детские вещи для Нурай и гостинцы к праздничному столу.

Вчера, 18 апреля, семье привезли простые, но нужные продукты от КХ «Тэрра»: по мешку картошки и лука, два вилка капусты, по пакету свеклы и моркови.

Самату мы вручили 10 000 тенге, которые наш читатель Ерболат Дуйсенбаев перечислил редакции «НГ» специально для семьи.

Уже почти год Самат Молдыбаев в ОО «Рауан» выпиливает  заготовки для разделочных досок. После трёхмесячных обучающих курсов он сам украшает доски резьбой и выжиганием. С продажи досок он получает процент, это совсем  небольшие деньги, но их Самат откладывает.

На фото первая и последняя работы Самата Молдыбаева

Айсулу и Самат рады любой помощи. Недавно сломалась стиральная машинка. Стирать вещи в ручную с их диагнозом довольно сложно. Не откажутся они и от продуктов или вещей, особенно обуви.
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