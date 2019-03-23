В проекте "Нужные деньги" молодой семье из Костаная помогли детскими вещами и деньгами

В 83-м туре проекта «Нужные деньги» по инициативе такси «Народное и ТОО «Тэрра» появилось новое направление – помощь нуждающимся в продуктах и вещах первой необходимости.

Самат МОЛДЫБАЕВ и Айсулу ЗИНЕБАЕВА - инвалиды II группы. В их семье растет двухлетняя дочь Нурай. Жизнь в общежитии на пособия легкой не назовешь, и, хотя Самат и Айсулу стараются, денег не хватает, порой даже на самое необходимое.

На нашу публикацию откликнулись. Такси «Народное» выделил 60 000 тенге на покупку обуви для Самата, которая у него в силу проблем с ногами изнашивается неравномерно и очень быстро.

Нашлась молодая семья, передавшая для маленькой Нурай два пакета с детской одеждой. Все в отличном состонии и от хороших производителей.

Мы решили подарки передавать к празднику. И чтобы Наурыз у Самата, Айсулу и Нурай удался, выделили из кассы проекта 8 000 тенге и купили на них к столу колбасу, фрукты, чай, сливки, сладости.

Нам были рады! Нурай явно нравились обновки, а ее папа был счастлив, что сможет купить обувь, причем не одну пару.

- Спасибо большое, подберу себе обувь в недорогом магазине,- сказал Самат. - Может еще и на курточку для Нурай останется. И за продукты к празднику тоже спасибо. У нас еще есть хорошие новости – в нашем общежитии делают капитальный ремонт, меняют всю сантехнику, напольное покрытие, окна. Вот, в нашей комнате только установили новое окно, теперь у нас тепло.