Форум
Добринцофф
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Victor Yang: Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось...
23.03.19 14:23
Victor Yang
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Анатолий Сальник: Толи ещё будет Лучше, чтобы Толи не было.
23.03.19 14:19
elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
Сабыр: Да ладно Вам, ну был Целиноград-Акмола-Астана-Нурсутланом станет. В мире никто и не знает даже об этом. Это нам тут местичковым и живущим в КЗ важно. Но по международному не стоит...
23.03.19 13:49
Victor Yang
За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
Работодателя наказать! Смена не должна длиться больше 12 часов и перерыв между сменами не может быть менее 12 часов. А общее время за неделю работы - не более 40 часов. Хотелось...
23.03.19 13:48
Анатолий Сальник
Тимур ГАФУРОВ: Сложение полномочий
Всё происходящее называется иллюзион. Номер, однако, не закончен. Толи ещё будет. Можно делать ставки, что ещё вытащит иллюзионист из рукава. Сам пост зациклен на финтах, но не имеет никакого...
23.03.19 13:40
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

В проекте "Нужные деньги" молодой семье из Костаная помогли детскими вещами и деньгами

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

23 марта 2019, 09:01 |  Общество

В 83-м туре проекта «Нужные деньги» по инициативе такси «Народное и ТОО «Тэрра» появилось новое направление – помощь нуждающимся в продуктах и вещах первой необходимости.

Самат МОЛДЫБАЕВ и Айсулу ЗИНЕБАЕВА -  инвалиды II группы. В их семье растет двухлетняя дочь Нурай. Жизнь в общежитии на пособия легкой не назовешь, и, хотя Самат и Айсулу стараются, денег не хватает, порой даже на самое необходимое.

На нашу публикацию откликнулись. Такси «Народное» выделил 60 000 тенге на покупку обуви для Самата, которая у него в силу проблем с ногами изнашивается неравномерно и очень быстро.

Нашлась молодая семья,  передавшая для маленькой Нурай два пакета с детской одеждой. Все в отличном состонии и от хороших производителей. 

Мы решили подарки передавать к празднику. И чтобы Наурыз у Самата, Айсулу и Нурай удался, выделили из кассы проекта 8 000 тенге и купили на них к столу колбасу, фрукты, чай, сливки, сладости. 

Нам были рады! Нурай явно нравились обновки, а ее папа был счастлив, что сможет купить обувь, причем не одну пару.

- Спасибо большое, подберу себе обувь в недорогом магазине,- сказал Самат. - Может еще и на курточку для Нурай останется. И  за продукты к празднику тоже спасибо. У нас еще есть хорошие новости – в нашем общежитии делают капитальный  ремонт, меняют всю сантехнику, напольное покрытие, окна. Вот, в нашей комнате только установили новое окно, теперь у нас тепло.
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
23.03.19 13:07 За помощью к акиму области обратились водители автобусных маршрутов в Костанае
23.03.19 08:32 Аркадий ДЕНИСОВ: Вот приедет лауреат
22.03.19 16:50 Беркут, шашлыки и баурсаки - как в Костанае отмечают Наурыз
22.03.19 11:07 Токаев поручил ускорить сроки повышения зарплат бюджетников
22.03.19 09:33 В Костанае прошел медиа-форум с участием журналистов Казахстана и России
22.03.19 08:52 Мнения населения о возвращении природного времени костанайские чиновники изучили в экстренном порядке
22.03.19 08:06 Какие гарантии даёт Казахстан Назарбаеву после сложения президентских полномочий
21.03.19 19:30 Поесть плов, покататься на верблюде и побывать в юрте с идеологией – рудничане отпраздновали Наурыз
21.03.19 15:39 Переименование проспекта Абая в проспект имени Назарбаева в Костанае не поддержала республиканская ономастическая комиссия
21.03.19 14:20 В Астане полиция задержала несколько человек, собравшихся у акимата

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 186
Пользователей: 1
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх