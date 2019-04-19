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Kot_Anubis
Город и Смог. Фантазии на тему будущего Костаная
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abaika95
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abaika95
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Минздрав: Казахстанцы не будут предоставлять справки от психиатра и нарколога

19 апреля 2019, 09:00 |  Государство

Эти и ещё пять справок организации, которым они требуются, смогут самостоятельно загрузить через портал электронного правительства с согласия гражданина, передает Informburo.kz.

Офис цифровизации Министерства здравоохранения заявил о готовности исключить из бумажного оборота семь справок, сообщил у себя на странице в Facebook вице-министр Минздрава Олжас Абишев. Это:

  • состояние/несостояние на учёте в психоневрологической организации;
  • состояние/несостояние на учёте в наркологической организации;
  • состояние/несостояние на учёте в противотуберкулезной организации;
  • 083;
  • 086;
  • санитарная книжка;
  • справка о допуске к управлению транспортным средством.

"Мы предлагаем от этих справок отказаться, то есть работодатель или другой госорган при вашем согласии будет получать данные о вашем состоянии/несостоянии на учёте в психоневрологическом диспансере, а санитарная книжка будет в электронном виде. И вам не нужно будет ходить и оформлять отдельно справки и носить с собой бумажные справки с печатями", – пояснил вице-министр.

В своём посте в соцсети Олжас Абишев написал, что таким образом Минздрав принял цифровую эстафету от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Его глава Аскар Жумагалиев сообщил, что казахстанцы больше не будут получать адресные справки. Организация, которой требуется такая справка, должна будет самостоятельно загрузить её через портал электронного правительства с согласия гражданина.

"Передаём эстафету Министерству внутренних дел и Министерству образования и науки", – добавил Олжас Абишев.
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