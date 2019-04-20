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Khalisi
Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
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Vradon
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yudjin
Течет речка канализационная по Костанаю
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Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее

"Нам раздают обещания хорошей жизни, чтобы снизить социальную напряженность"
20 апреля 2019, 08:36 |  Мнения

4 апреля в Костанай нагрянули министры. Каждый из них, касаясь своей отрасли, говорил, как мы хорошо живем и как будем жить еще лучше. Я внимательно прочитал, что они говорили. Вывод: говорили то же, что в свое время Назарбаев, что вещал "Хабар", да и все чиновники. То же самое и ничего нового. Слова, слова - а дел-то нет.

Объясню на примере выступления министра труда и социальной защиты Бердыбека Сапарбаева. Он утверждает, что, несмотря на кризисы, в нашей стране никогда не было снижения зарплаты, а она только повышалась. Нам столько наговорили о кризисе, что  не поймешь: то ли он уже наступил, то ли еще будет, то ли мы из него и не выходили. Власти чувствуют, что из кризиса надо вылезать, не знают как, но у них, как всегда, есть план. Хотелось бы спросить министра - кого он обманывает: себя или меня?

Вот результаты опроса, проведенного Нацбанком РК в ноябре 2018 года. 58,4% опрошенных считают, что их материальное положение за год не изменилось. 25,2% полагают, что их состояние ухудшилось. Свыше 70% не имеют личных сбережений и денежных накоплений.

Всемирный экономический форум выпустил традиционный отчет по Глобальному индексу конкурентоспособности за 2018 год. Казахстан в нем занял 59-е место. В 2017 году республика была на 57-ой строчке, в 2016-м - на 53-й. Этот рейтинг оценивает конкурентоспособность экономики через широкий перечень факторов: образование и здравоохранение, состояние инфраструктуры, финансовый сектор. развитие бизнеса и инноваций. Похоже, мы, наоборот, отдаляемся от заветной тридцатки. Несмотря на то, что все цифры в нашей стране рисуются только с одной целью - войти в число наиболее развитых стран мира и убедить в этом ООН, ОБСЕ и прочие организации.

Интересно, когда нам объявят, что мы вошли в эту тридцатку (а объявят обязательно, при любом раскладе), наши пенсии тоже станут как там? Для справки: в 2018 году пенсии в переводе на тенге составляли: Испания - 355 000, Франция и Германия - 500 000, Финляндия - 639 000, США - 440 000. О каком улучшении жизни можно говорить, если у нас прожиточный минимум, при котором выжить невозможно?

Наша потребительская корзина - это узелок бедняка. Она весьма отличается от цивилизованной. В ней не очень-то закладываются походы в театры или на концерты, не говоря о ежемесячной покупке чего-то свеженького и модного из одежды, поездке в места отдыха.

Средняя зарплата по итогам 2018 года составила $458, а в 2017 году была $516. То есть, зарплата в тенге растет за счет его обесценивая, а в реальности падает. Совсем недавно было объявлено, что у нас рост цен на масло и молоко опережает инфляцию. Просто министров ни цены, ни прожиточный минимум, ни потребительская корзина не интересуют.

Экс-председателю Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Кайсару Джанаханову за взятку суд назначил штраф в размере 141 млн тенге. Откуда у председателя ненужного комитета ненужного министерства такие деньги?

Они живут в своем мире. Министры и акимы оградили себя от народа высокими заборами, бронированными машинами, личной охраной. Я думаю, что власть все прекрасно понимает, а нам раздают обещания хорошей жизни, чтобы снизить социальную напряженность. А ведь это чистой воды популизм.
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§ Vradon
Re: Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Vradon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 176
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 20.04.19 - 10:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Насколько знаю, то одной из главных задач, в ходе поездки это была помощь многодетным семьям. Сейчас постоянно пишут, что им выделяют квартиры. Точно помню, что "БК Строй" подарил квартиры семьям. По моему они строят и целые дома для этих целей. И что касается помощи, для таких семей, то она видна. А кризис, так сами великие финансисты Америки не могли предсказать его приход и влияние на все экономики мира. Мир сейчас штука турбулентная, об этом хорошо говорит Ирина Хакамада. А в условиях турбулентности центры тяжести постоянно смещаются. И делать какие-то прогнозы в это время дело совсем неблагодарное.
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§ Khalisi
Re: Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Khalisi


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 145
Регистрация: 07.06.18
Отправлено: 20.04.19 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"О каком улучшении жизни можно говорить, если у нас прожиточный минимум, при котором выжить невозможно?"
- А сколько живут на прожиточный минимум? Он, наверное, все же установлен для каких-то начислений. Или есть статистика такая? И ее бы отнести к количеству получателей различных пособий. Вот тогда картина будет более наглядной.
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§ Мурзилка
Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.04.19 - 11:31
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§ Мурзилка
Николай ВОРОНИН: Из пустого в порожнее
Мурзилка


(Пользователи)
Сообщений: 28
Регистрация: 24.02.19
Отправлено: 20.04.19 - 11:40
Комментарий проходит проверку.
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