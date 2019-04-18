Казахстанцев не будут отправлять за адресными справками - Жумагалиев
Министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев рассказал, что госорганы нашли решение для того, чтобы не отправлять казахстанцев в ЦОНы для получения адресных справок, передает Tengrinews.kz.
Фото:egov.kz
"Друзья, помните, я как-то писал о том, что нужно отказаться от адресной справки? Мы нашли решение, прошу вас поддержать. Когда я написал пост, поставив под сомнение необходимость адресной справки, получил от вас очень много сообщений. Выяснилось, что в основном их требуют: 1) госорганы, которые не имеют права этого делать; 2) частные организации при трудоустройстве, хотя таких требований нет в Трудовом кодексе. Причем была категория людей, которая высказалась против отмены адресной справки, мотивируя разными причинами", - написал Аскар Жумагалиев в Facebook.
Министр отметил, что пожелания казахстанцев были учтены.
"Все, кому нужна от гражданина адресная справка, вы сможете ее получить. Но теперь самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН. Мы планируем запустить пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц. Сотрудник кадровой службы, или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина, может зайти на egov и загрузить ее, получив по SMS согласие от гражданина", - добавил он.
По словам Жумагалиева, более 7 миллионов казахстанцев зарегистрированы в базе мобильных граждан, а это значит, что они могут подтвердить согласие через SMS-запрос третьего лица на получение справки и им не нужно никуда ходить.
"Остальным придется один раз зарегистрировать в ЦОНе свой номер, но это того стоит. Процедура регистрации занимает несколько минут и дает множество преимуществ. После регистрации номера вы также сможете получать более 25 сервисов и справок через Telegram, без ЭЦП", - отметил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности.
Как отметил Аскар Жумагалиев, в ближайшее время определится дата начала пилотного проекта, после чего граждане не будут приносить адресную справку требователям.
"Учитесь получать ее сами, через сервис третьих лиц. Если нужна помощь, консультанты ЦОН к вашим услугам", - заключил министр.
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