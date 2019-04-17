Первый в этом году случай материнской смертности зарегистрирован в Костанайской области
Галина КАТКОВА
Информация об этом была обнародована сегодня, 17 апреля, на заседании коллегии управления здравоохранения. Умерла жительница Жангельдинского района.
- Это произошло в центральной районной больнице, - доложил руководитель департамента охраны общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ, - по данному факту специалистами департамента проводится проверка с привлечением независимых медицинских экспертов из республиканских клиник. По предварительным выводам, смерть женщины была предотвратимой, то есть речь идет о ненадлежащем исполнении медработниками своих обязанностей.
Аким области, который участвовал в работе коллегии, заявил, что главный врач ЦРБ будет наказан в дисциплинарном порядке.
В свою очередь руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК сообщил, что данный случай разобран на заседании республиканского штаба при Министерстве здравоохранения. Проведен обучающий семинар для врачей южного региона области специалистами Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РК.
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