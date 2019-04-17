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dandiv
Из коллекции абсурдных дорожных знаков в Костанае
директор пляжа: на глаз измерил? быть может следует взять рулетку, чтоб наверняка. Полностью согласен!!! Давайте прикинем - по госту бордюрный камень длиной 1 метр. От знака Такси отсчитываем 3...
17.04.19 20:34
Гога
3 минуты плюс 2 секунды - чемпионат области по молниеносным шахматам прошел в Костанае
лишь 3 минуты плюс 2 секунды на партию. Источник:www.ng.kz 3 мин - на партию.+2 сек за каждый ход прибавляется !!! И там , где +10 - тоже за каждый ход добавляется. Пишите грамотно .
17.04.19 19:23
Добринцофф
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
drakon: Объясните пжалуста,что такое нерегулируемый светофор... Светофор без кнопки
17.04.19 18:55
maxsaf
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Валентин: слишком близко два других А до этого случая были не слишком близко?
17.04.19 18:50
drakon
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Валентин: близко два других нерегулируемых светофора. Объясните пжалуста,что такое нерегулируемый светофор... :lol: :-o
17.04.19 17:20
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Первый в этом году случай материнской смертности зарегистрирован в Костанайской области

Галина КАТКОВА

17 апреля 2019, 18:07 |  Государство

Информация об этом была обнародована сегодня, 17 апреля, на заседании коллегии управления здравоохранения. Умерла жительница Жангельдинского района.

- Это произошло в центральной районной больнице, - доложил руководитель департамента охраны общественного здоровья Орал БЕКМАГАМБЕТОВ, - по данному факту специалистами департамента проводится проверка с привлечением независимых медицинских экспертов из республиканских клиник. По предварительным выводам, смерть женщины была предотвратимой, то есть речь идет о ненадлежащем исполнении медработниками своих обязанностей.

Аким области, который участвовал в работе коллегии, заявил, что главный врач ЦРБ будет наказан в дисциплинарном порядке.

В свою очередь руководитель управления здравоохранения Вячеслав ДУДНИК сообщил, что данный случай разобран на заседании республиканского штаба при Министерстве здравоохранения. Проведен обучающий семинар для врачей южного региона области специалистами Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РК.
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