Регистрацию авто и выдачу прав снова остановили в Казахстане

Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав временно приостановили из-за технических неисправностей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД.

Фото ©Турар Казангапов

"В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 марта уже возникали технические неисправности, из-за которых регистрация авто и выдача прав также были приостановлены. Услуги восстановили 14 марта.