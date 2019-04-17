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dandiv
Из коллекции абсурдных дорожных знаков в Костанае
директор пляжа: на глаз измерил? быть может следует взять рулетку, чтоб наверняка. Полностью согласен!!! Давайте прикинем - по госту бордюрный камень длиной 1 метр. От знака Такси отсчитываем 3...
17.04.19 20:34
Гога
3 минуты плюс 2 секунды - чемпионат области по молниеносным шахматам прошел в Костанае
лишь 3 минуты плюс 2 секунды на партию. Источник:www.ng.kz 3 мин - на партию.+2 сек за каждый ход прибавляется !!! И там , где +10 - тоже за каждый ход добавляется. Пишите грамотно .
17.04.19 19:23
Добринцофф
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
drakon: Объясните пжалуста,что такое нерегулируемый светофор... Светофор без кнопки
17.04.19 18:55
maxsaf
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Валентин: слишком близко два других А до этого случая были не слишком близко?
17.04.19 18:50
drakon
Пешеходный переход, на котором сбили двух школьниц, демонтируют в Костанае
Валентин: близко два других нерегулируемых светофора. Объясните пжалуста,что такое нерегулируемый светофор... :lol: :-o
17.04.19 17:20
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Регистрацию авто и выдачу прав снова остановили в Казахстане

17 апреля 2019, 15:34 |  Государство

Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав временно приостановили из-за технических неисправностей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД.

 Фото ©Турар Казангапов

"В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Отметим, 13 марта уже возникали технические неисправности, из-за которых регистрация авто и выдача прав также были приостановлены. Услуги восстановили 14 марта.
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