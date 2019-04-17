Регистрацию авто и выдачу прав снова остановили в Казахстане
Регистрацию автомобилей и выдачу водительских прав временно приостановили из-за технических неисправностей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет административной полиции МВД.
"В связи с техническими неисправностями оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и выдаче водительских удостоверений в специализированных ЦОНах и регистрационно-экзаменационных подразделениях административной полиции временно приостановлено до их устранения. Приносим извинения за предоставленные неудобства", - говорится в сообщении.
Отметим, 13 марта уже возникали технические неисправности, из-за которых регистрация авто и выдача прав также были приостановлены. Услуги восстановили 14 марта.
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