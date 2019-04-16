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На решение проблем с жильем многодетных семей Костанайской области выделили 900 млн тенге

Ольга ЛИХОГРАЙ

16 апреля 2019, 14:41 |  Государство

В Костанайской области проживают более 5 000 многодетных семей, из них 477 стоят в очереди на получение жилья. На решение проблем с приобретением жилья таким семьям из республиканского бюджета в этом году выделили 900 млн тенге.

Серик Бейсимбаев (слева)

Об этом сегодня, 16 апреля, заявил на брифинге руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Костанайской области Серик БЕЙСИМБАЕВ.

- Предполагалось, что 485 млн тенге направят на выкуп арендного жилья, а 415 млн - на строительство квартир для многодетных семей, - пояснил он. - Но вопрос с жильем для многодетных семей стоит очень остро, поэтому мы думаем, что нужно большинство средств направить на выкуп квартир. Также решается вопрос о выделении многодетных семей в отдельную очередь на жилье, чтобы они могли быстрее решить свои проблемы. Кроме того, в рамках программы «Бакытты Отбасы» многодетным семьям будет доступно льготное кредитование с первоначальным взносом 10%, хотя по программе «Нурлы Жер» минимальный взнос составляет 20% и с процентной ставкой по кредиту в размере 2% годовых.

Корреспондент «НГ» спросила, кто будет решать - каким семьям купят готовые квартиры, а каким придется брать льготные кредиты на приобретение жилья. Бейсимбаев ответил, что все будет решаться индивидуально, в зависимости от материального положения и доходов семьи. Он напомнил, что многодетными семьями в Казахстане считаются семьи, в которых есть, как минимум, четверо несовершеннолетних детей.

Еще один вопрос «Наша Газета» задала в связи с письмом участников программы жилищного строительства «Нурлы жер». В 2018 году 11 жителей Костаная получили одобрение от АО «Казахстанская ипотечная компания» (КИК) на приобретение арендного жилья с последующим выкупом в доме № 5 микрорайона Аэропорт. По словам жильцов, квартиры в указанном доме они должны были получить в ноябре 2018 года, однако не получили до сих пор. А недавно жителям сообщили, что их очередь сдвигается - в связи с тем, что в дом № 5 будут заселять многодетные семьи.

- В микрорайоне Аэропорт действительно сданы в эксплуатацию два дома с арендным жильем, которое можно приобретать с последующим выкупом, - ответил Бейсимбаев. - Но так как квартиры оформлялись через КИК, то они и распределяют очередность. Возможно, что они поставили в приоритете многодетные семьи и очередь сдвинулась. Всю информацию нужно уточнять у представителей этой компании.

Как сообщил руководитель управления строительства, в 2019 году в Костанайской области будет сдано 330 000 кв. м жилья, в 2018-м было построено 299 000 кв. м жилья. К 2020-му году закончится строительство домов в микрорайоне Аэропорт, где, согласно плану детальной планировки, разместится 41 многоэтажка. К 2021-му году застроят мокрорайон Юбилейный, в котором будет 47 домов. И в 2020-м году начнут активно застраивать многоэтажными и одноэтажными домами микрорайон Кунай. Сейчас в нем проводят инженерные коммуникации, на которые из республиканского бюджета уже выделили 7,9 млрд тенге.
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