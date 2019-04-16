Форум
КГСПС
Почти 2 миллиарда тенге долгов списали бизнесменам в Казахстане
Не платить налоги ВЫГОДНО!
16.04.19 16:46
Ольга Колоколова
Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
...Салауат МУКСИМОВ рассказать им об имидже" хотел? Но не стал? Да нет, рассказал). Исправлено, спасибо
16.04.19 16:43
Victor Yang
Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае
И когда будут делать перекресток Абая-Чкалова?
16.04.19 16:28
Хозяин
Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
"...Салауат МУКСИМОВ рассказать им об имидже" хотел? Но не стал?
16.04.19 16:17
КГСПС
Гаишники из Рудного....
Когда они останавливали авто, они не знали что машина полная парней, или у них тепловизор с рентгеном в патрульке?/// В начале ролика чётко прозвучало, что остановили по наводке из ЦОУ. Значит где-то...
16.04.19 14:51
Перейти в форум »
 
 
Быстрее не бывает
 
 
Читательский рейтинг

Новые требования к таксистам в мобильных приложениях объяснил министр

16 апреля 2019, 13:08 |  Государство

Требования к водителям, работающим через мобильные приложения такси, будут законодательно установлены. Министр индустрии инфраструктурного развития Роман Скляр озвучил новый перечень требований, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

"Сегодня популярны интернет-ресурсы, обрабатывающие заказы клиентов на перевозку пассажиров такси. В законопроекте урегулирована деятельность этих онлайн-сервисов, что позволит вывести из тени нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся мобильными приложениями", - заявил Скляр.

В кулуарах после заседания правительства он уточнил, что новые требования нельзя назвать ужесточением и заверил, что они не скажутся на ценовой политике услуг.

"Мы говорим о том, что перевозчик, который осуществляет эту деятельность через мобильные сервисы, элементарно должен зарегистрироваться там, назвать свое имя-отчество, номер своего водительского удостоверения, номер автотранспортного средства, страховку указать и все, больше ничего.

Просто мы должны знать, кто занимается этой деятельностью. Потому что нередки такие факты, когда перевозками занимаются граждане, не имеющие даже водительского удостоверения, не говоря уже про страховку и прочее", - пояснил Скляр.

Норма вошла в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", который 11 апреля поддержали депутаты Сената и отправили на подпись Главы государства.

Поле подписания данная норма изменит закон "Об автомобильном транспорте". 
Версия для печати
Отправить по почте
Перейти к последнему номеру газеты



Последние новости
16.04.19 15:45 Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае
16.04.19 15:11 Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
16.04.19 14:41 На решение проблем с жильем многодетных семей Костанайской области выделили 900 млн тенге
16.04.19 14:12 В Казахстане назвали причину массовой гибели рыбы в реке Урал
16.04.19 13:20 Пожар в Нотр-Даме. Что хранилось в соборе Парижской Богоматери
16.04.19 12:25 «Мы снесли все команды!». Турнир на Кубок РК по джиу-джитсу прошел в Костанае
16.04.19 11:33 Более трех миллионов тенге выплатили за сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия в Костанайской области
16.04.19 10:56 «Имел место не выброс асбеста, а распространение пыли» - АО «Костанайские минералы» прокомментировали народную новость
16.04.19 10:04 Почти 2 миллиарда тенге долгов списали бизнесменам в Казахстане
16.04.19 09:28 Новые правила для детских батутов введут в Казахстане

Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Авторизация

 

"Нужные деньги"
Сейчас на сайте
Гостей: 174
Пользователей: 3
Всего: 177

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
^ Наверх