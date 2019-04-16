Новые требования к таксистам в мобильных приложениях объяснил министр
Требования к водителям, работающим через мобильные приложения такси, будут законодательно установлены. Министр индустрии инфраструктурного развития Роман Скляр озвучил новый перечень требований, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото: pexels.com
"Сегодня популярны интернет-ресурсы, обрабатывающие заказы клиентов на перевозку пассажиров такси. В законопроекте урегулирована деятельность этих онлайн-сервисов, что позволит вывести из тени нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся мобильными приложениями", - заявил Скляр.
В кулуарах после заседания правительства он уточнил, что новые требования нельзя назвать ужесточением и заверил, что они не скажутся на ценовой политике услуг.
"Мы говорим о том, что перевозчик, который осуществляет эту деятельность через мобильные сервисы, элементарно должен зарегистрироваться там, назвать свое имя-отчество, номер своего водительского удостоверения, номер автотранспортного средства, страховку указать и все, больше ничего.
Просто мы должны знать, кто занимается этой деятельностью. Потому что нередки такие факты, когда перевозками занимаются граждане, не имеющие даже водительского удостоверения, не говоря уже про страховку и прочее", - пояснил Скляр.
Норма вошла в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", который 11 апреля поддержали депутаты Сената и отправили на подпись Главы государства.
Поле подписания данная норма изменит закон "Об автомобильном транспорте".
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.
Пользователей: 3
Всего: 177
Вы гость здесь
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2019
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2019
Почти 2 миллиарда тенге долгов списали бизнесменам в Казахстане
Не платить налоги ВЫГОДНО!
Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
...Салауат МУКСИМОВ рассказать им об имидже" хотел? Но не стал? Да нет, рассказал). Исправлено, спасибо
Улицу Чкалова временно перекроют в Костанае
И когда будут делать перекресток Абая-Чкалова?
Чиновника из Лисаковска, спасшего 7 человек из пожара, наградили почетным знаком в Костанае
"...Салауат МУКСИМОВ рассказать им об имидже" хотел? Но не стал?
Гаишники из Рудного....
Когда они останавливали авто, они не знали что машина полная парней, или у них тепловизор с рентгеном в патрульке?/// В начале ролика чётко прозвучало, что остановили по наводке из ЦОУ. Значит где-то...