Новые требования к таксистам в мобильных приложениях объяснил министр

Требования к водителям, работающим через мобильные приложения такси, будут законодательно установлены. Министр индустрии инфраструктурного развития Роман Скляр озвучил новый перечень требований, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Иллюстративное фото: pexels.com

"Сегодня популярны интернет-ресурсы, обрабатывающие заказы клиентов на перевозку пассажиров такси. В законопроекте урегулирована деятельность этих онлайн-сервисов, что позволит вывести из тени нелегальных извозчиков, постоянно пользующихся мобильными приложениями", - заявил Скляр.

В кулуарах после заседания правительства он уточнил, что новые требования нельзя назвать ужесточением и заверил, что они не скажутся на ценовой политике услуг.

"Мы говорим о том, что перевозчик, который осуществляет эту деятельность через мобильные сервисы, элементарно должен зарегистрироваться там, назвать свое имя-отчество, номер своего водительского удостоверения, номер автотранспортного средства, страховку указать и все, больше ничего.

Просто мы должны знать, кто занимается этой деятельностью. Потому что нередки такие факты, когда перевозками занимаются граждане, не имеющие даже водительского удостоверения, не говоря уже про страховку и прочее", - пояснил Скляр.

Норма вошла в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", который 11 апреля поддержали депутаты Сената и отправили на подпись Главы государства.

Поле подписания данная норма изменит закон "Об автомобильном транспорте".