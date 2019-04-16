Новые правила для детских батутов введут в Казахстане

Об опасности надувных уличных батутов предупредила уполномоченный по правам ребенка, сенатор Сауле Айтпаева. Ужесточенные требования к аттракционам введут с июля 2019 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Я хочу предупредить родителей об опасности детских батутов. Я не могу сказать, что все батуты опасны, они должны соответствовать требованиям. Ситуация, которая произошла вчера в Актау, там при ветре более 15 метров в секунду уже батуты не должны использоваться на улице - это опасно", - сообщила Айтпаева.

Ответственность за безопасность детей должны нести и родители. По словам омбудсмена, риск травм возникает, когда на одном батуте прыгают дети разных возрастов.

"К сожалению, кроме тех фактов, которые известны СМИ, правоохранительным органам и нам, официальной статистики нет по травмам на батутах. Об этом следует задуматься. Сейчас Комитет индустриального развития и промышленной безопасности МИИР разрабатывает правила безопасности промышленной эксплуатации аттракционов. Они основаны на техническом регламенте ЕАЭС о безопасности аттракционов. Буквально утром я звонила, они обещают, что в июле эти правила уже будут приняты", - заявила Айтпаева.

ЧП с батутом в Астане в 2018 году

Напомним, жестко контролировать безопасность на аттракционах еще в мае 2018 года пообещал глава Министерства по инвестициям и развитию (ныне Министерство индустрии и инфраструктурного развития. - Прим.) Женис Касымбек (ныне заместитель премьер-министра. - Прим.). Сейчас ведомство возглавляет Роман Скляр.

По словам сенатора, в этих нормах будет прописано, что владельцы батутов будут обязаны размещать перед аттракционами правила пользования. Будут введены ограничения по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу. Следить за этим будут акиматы.

"Перед входом должны размещаться таблички с указанием, когда последний раз проводилась проверка, какой организацией. Чтобы каждый родитель, прежде чем пускать ребенка на аттракцион, имел представление о безопасности этого аттракциона. Ситуация, которая была с ребенком в Павлодаре в прошлом году, там возбуждали дело по 306-й статье Уголовного кодекса "Выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - отметила Сауле Айтпаева.

По ее словам, надувными аттракционами чаще всего занимаются молодые предприниматели.

"Предприниматели, которые работают первые три года, их, к сожалению, и проверять-то нельзя. Я думаю, в этом направлении сейчас нам тоже надо работать. Что касается безопасности и здоровья детей - делать какие-то исключения из правил, вводить обязательные проверки", - считает сенатор.

Большая часть батутов, по ее словам, закреплены на бетоне или асфальте, что тоже противоречит международным нормам.

"Во всех странах Европы и США, где в первое время использования батутов - 2012-2013 годы - было самое большое количество детских травм, было принято решение, что только на земле, на грунте должен быть закреплен батут, глубоко вбиваться в землю. Вы же видели, там, где бетон, особенно возле ТРЦ, там сильно не вбивается, и он срывается при скорости ветра. Это условие сейчас очень жестко в Америке и в странах Европы. Я думаю, и нам здесь тоже нужно", - заметила Сауле Айтпаева.

Напомним, в Сети появилось видео из Актау, на котором видно, как конструкция, на которой развлекались дети, начала стремительно сдуваться и падать на них.

В мае прошлого года в Нур-Султане ветром сорвало батут с детьми - аттракцион пролетел около 20 метров от места закрепления. В больницу доставили пятерых детей с различными травмами. Четверо детей были в тяжелом состоянии.